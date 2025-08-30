Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини

Армія Путіна зайшла в Куп’янськ

Це місто на сході Харківщини стало першим, де зс РФ виконали завдання великого літнього наступу – вони зуміли пробитися до північних околиць Куп’янська й розпочати міські бої, які, ймовірно, триватимуть до закінчення цієї війни. Росіяни прорвалися через Мирне до Соболівки та наблизилися на відстань у 2 км до траси Харків – Куп’янськ, яка є основною логістичною артерією. Саме перерізання логістики і є головною ціллю ворога, адже тоді обороняти місто стане в рази складніше.

Карта бойових дій за 22-30 серпня, фото: Еспресо

З іншого боку, ці стрімкі піхотні прориви мають хитку основу, яку можна перерізати в районі Голубівки. Адже самі окупанти так і не змогли налагодити переправу через Оскіл важкої бронетехніки, як і встановити повний контроль над Кіндрашівкою. Ворог не може накопичити тут велику кількість військ, а його рух є доволі повільним. Так, на два села – Радьківку і Мирне – й 7 км просування вони витратили понад два місяці. Тому штурм Куп’янська також буде відбуватися вкрай обмеженими ресурсами, адже росіяни самі перебувають під загрозою опинитися без постачання.

Глибокі прориви до Лимана

Уперше за тривалий час ЗСУ змогли контратакувати та відбити у ворога два села: Новомихайлівку на Донеччині та Греківку на Луганщині, чим продемонстрували стабілізацію фронту на півдні Борівського напрямку. Так само вже тривалий час Сили оборони успішно стримують окупантів по річці Нетриус у районі Карпівки.

Однак за кілька останніх днів путіністи зуміли здійснити три дуже болючі для Сил оборони прориви в напрямку Лимана, які можуть обвалити увесь наш захист на північ від міста. Від Зеленої Долини росіяни пробилися на 3,5 км до Шандриголового, а також на 6 км у напрямку Дробишевого. Таким чином ворог поставив під загрозу перебиття основну трасу постачання, яка пролягає через Дробишеве. Щоправда, залишається ще велика кількість лісових і польових доріг.

Також ворог захопив Колодязі, в яких ЗСУ тримали оборону з березня цього року, коли загарбники зуміли форсувати Чорний Жеребець і закріпитися на правому березі. Тепер після захоплення Колодязів між ворогом та Лиманом є тільки одне село. Отже, потрібно готувати оборону Лимана, адже ймовірно, що бої за нього почнуть ще до зникнення "зеленки".

Тим паче, що російська нечисть наступає не тільки з півночі, а й із заходу, де вони повністю витіснили наших військових із лівобережжя Жеребця, а також перейшли річку в Зарічному й закріпилися в центральній частині села. Зарічне – це останнє село перед Лиманом зі сходу. Від нього до нашого укріпрайону менш ніж 9 км, а тому в місті вже тривалий час проводять евакуацію цивільного населення. Колись тут мешкало понад 22 тис. людей, а зараз – менш ніж 3,5 тис.

Ще однією загрозою, яка стала актуальною після витіснили ЗСУ із Серебрянського лісу, є форсування Сіверського Дінця на північ від Сіверська, вихід у тил Сіверську і знову відкриття Слов’янського фронту. Вже зараз окупанти рухаються по обох берегах Сіверського Дінця. Зокрема, з правого берега вони майже окупували Григорівку та проводять постійні атаки на Серебрянку.

Ворог стукає у ворота Костянтинівки, а під Добропіллям гойдалки

ЗСУ зупинили наступ на Добропілля, але поки що їм не вдалося повністю оточити і знищити росіян, які здійснили глибокий прорив у наш тил. Зс РФ намагаються вхопитися за цю нагоду й хочуть продовжити наступ. Вони залучили сюди велику кількість авіації, як скидає КАБи. У районі Маяка ворог наростив значну кількість військ, які кинув у прорив на Володимирівку, однак Сили оборони зуміли не тільки відбити атаку, а й знову відкинути загарбників до Маяка. Ситуація висить на волосині й у момент може змінитися в будь-який бік.

Разом з тим окупанти хочуть здійснити ще один прорив по сусідству – від Полтавки до Дружківки. Таким чином вони розтягують наші й без того незначні резерви.

Одночасно з південного флангу путіністи прорвались до Білої Гори й Олександро-Шультиного, від якого до Костянтинівки трохи більше ніж 5 км по прямій дорозі. Наразі за село точаться запеклі бої. У районі Клебан-Бицького водосховища окупанти вже тривалий час атакують Катеринівку, але наразі Сили оборони контролюють частину села.

Наступ на Покровськ знову змінив вектор

Поки окупанти застрягли в боях за села на околицях Мирнограда, а також не мають успіхів у спробі оточити Покровськ з півночі, пробившись через Родинське, вони змінили акценти й повернулися до першочергового плану. Зокрема росіяни посилили штурм міста в лоб через Звірове та Шевченко, адже їм конче потрібно зайти в місто й зав’язати в ньому бої до того, як почнеться глибока осінь. А тут вони простояли на місці понад пів року.

Також окупантам вдалося зайняти частину Удачного й Котлиного, які Сили оборони успішно відбили кілька місяців тому. Тепер села знову наполовину в руках російської нечисті, що намагатиметься пробитися через ці населені пункти до останньої траси, через яку місто отримує своє забезпечення. Хоча до неї трохи більш ніж 4 км, але ця відстань перенасичена оборонними позиціями, тож зс РФ будуть змушені складати ще один план. Адже вже майже 2 місяці вони не можуть прорвати нашу оборону між Покровськом і Новопавлівкою. Фронт тут застиг орієнтовно на межі адмінкордону з Дніпровщиною.

Прорив ворога на Дніпровщину і Запоріжжя

У районі самої Новопавлівки ЗСУ успішно обороняються, а подекуди і вдало контратакують. Зокрема, через брак людей путіністи не змогли утримати під своїм контролем села Зелений Гай і Толстой. Також вони за тривалий період так і не зуміли закрити кишені, які утворились в районі Комара та Піддубного. Тож Сили оборони мають реальний шанс відрізати метастазні щупальця, які раніше ворог простягнув до Олександрограда й Андріївки-Клевцового.

Однак далі на південь росіяни продовжують практику глибоких проривів. Вони обійшли укріпрайон Сил оборони в Січневому та через лісопосадки й балки пройшли 5-6 км у глиб нашої території й добралися до наступних сіл, Новоселівки й Вороного, за які зараз тривають бої. Схожа ситуація сформувалася дещо південніше біля Комишувахи. Тут ворог так і не зумів захопити Маліївку, проте обійшов наші позиції ще південніше й окупував перші два села на Дніпровщині – Запорізьке і Новогеоргіївку. І тим самим створив загрозу оточення наших оборонців у Комишувасі, яке фактично вирішується в боях за Вороне.

Далі на південь зс РФ просуваються в глиб Запорізької області. Зокрема, вони пробилися ще на 500 м біля Ольгівського, щоб оточити наш укріпрайон у Полтавці. Але саму Ольгівку окупантам поки не вдалося захопити.

Контрудари по Росії – зрив планів наступу

Закінчується серпень, однак росіяни (попри те, що мають певні успіхи) стратегічно не зуміли досягти вагомих результатів на полі бою. Однією з причин їхніх невдач є те, що українці в серпні значно наростили кількість ударів по стратегічних об’єктах на території Росії. Зокрема на півдні, в Ростовській і Волгоградській областях, а також Краснодарському краї, в час піку транспортних потоків, коли всі росіяни ломанулись на єдине доступне для них море, ми вдарили по залізничній інфраструктурі. Тільки в серпні українські дрони знищили чи суттєво пошкодили понад 17 залізничних об’єктів.

Пріоритетними цілями були заводи, які працюють на війну - 11 об'єктів по всій території РФ від Чувашії до Ставропілля. Ще одним пріоритетом стали склади дронів у прифронтовій лінії, а також місця збору комплектуючих для дронів, зокрема - аеродром в Приморську-Ахтарську, судно Оля-4, в порту Оля, що в Каспійському морі. "Оля-4" перевозила з Ірану деталі для "шахедів". А в Татарстані прилетіло в контейнерний термінал через який йде отргівля з Китаєм.

Окрім того, по всій території РФ регулярно вибухають усе нові й нові нафтопереробні заводи. Загалом вражено 9 НПЗ в Самарський, Саратовській, Рязанській, Ростовській і Волгоградській областях, в Краснодарському краї, республіці Комі, в деякі дрони залітали не один раз.

СБУ і ССО вперше підірвали найбільший в Росії газопереробний комплекс під Санкт-Петербургом, в Усть-Лузі та також двічі вдарили на Брянщині по нафтопроводу "Дружба" в Унечі та ще одному об'єкту "Дружби" в Тамбовській області, чим зірвали постачання нафти до Угорщини і Словаччини.

В окупантів почалася паливна криза. А в цей час на мості в Крим щодня черга із майже тисячі автомобілів або й більше. Перевантаження логістики і брак ресурсів значно сповільнюють росіян, які вже вкотре відкладають наступ на Запоріжжі.

А днями СБУ провела чергову унікальну операцію: якимось чином наші підводні дрони потрапили в Азовське море і вразили ракетний катер "Буян-М", і тим самим відкрили новий етап у морській війні. До речі, ворог також вже має морські дрони та завдав першого удару по нашому розвідувальному кораблю "Сімферополь", який перебував у гирлі Дунаю.

У вересні на відкриття “бархатного сезону”, крім дронів, можуть доєднатися й ракети середньої дальності.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.