Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
Огляд

Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни

Богдан Бачинський
1 листопада, 2025 субота
08:19
карта бойових дій Карта бойових дій за 25-31 жовтня

Попри ще більше зниження кількості боїв за тиждень до трохи більше 1100, окупанти мають значне просування в Покровську і Мирнограді. У цих містах та довкола них ведеться третина усіх боїв на цій війні.  

Зміст

Добропілля – останні дні російського прориву

Вже очевидно, що оточені путіністи між селами Шахове та Нове Шахове доживають останні дні. Кільце довкола них щодня звужується, а захоплена територія скоротилась до кількох лісопосадок. Тим часом окупанти все ще атакують у напрямку Володимирівки та за останні кілька днів мали незначне просування на декілька сотень метрів.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

Водночас залишки 51-ї армії зс РФ утримують плацдарм між Заповідним та Маяком, що дозволяє їм продовжувати наступати на Родинське і Червоний Лиман. Їхньою метою як і раніше є прорив до Гришиного, щоб остаточно відрізати Покровськ від постачання.

Наші воїни, які пробилися до Федорівки також атакують окупантів з півночі та намагаються створити їм загрозу оточення по річці Казенний Торець. Але поки цього не сталося, то рашисти продовжують захоплювати Червоний Лиман і посуватися до Родинського. Це дає можливість ворогу атакувати Мирноград із півночі, а не тільки зі сходу та півдня.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

Мирноград -  ризик оточення

Цього тижня оборонці Мирнограда опинилися під штурмами з усіх боків. Окрім атаки із Червоного Лимана, окупанти наступали з Новоекономічного та зав’язали бої східних кварталах. Окрім того, бої які раніше велися у приміських селах Балаган, Козацьке і Промінь поступово докотилися також до перших кварталів міста. Особливо з боку Променя, де штурмові дії ведуться у вулицях Мирнограда, а міська лінія фронту видовжилась на 1,2 км.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

Найгіршим виглядає становище Сил оборони на південному фланзі між Мирноградом і Покровськом, де в районі Лисівки вони можуть опинитися в оточенні та фактично без постачання. Тут і раніше логістика була вкрай ускладнена, а в умовах просування окупантів на півдні Покровська, вона може знизитись до критичного рівня.  

 Покровськ – триває вирішальний бій за місто

Ситуація в Покровську щодня погіршується. Місто атакують понад 40 російських підрозділів, в тому числі елітних. Великою кількістю дрібних диверсійних груп, часом перевдягнутих в цивільних, рашисти мов таргани розповзаються всіма куточками міста, в тому числі й центральні квартали на північ від залізничного вокзалу.

Їхнім завданням не стільки є вступати в бій із оборонцями, скільки просто зайти якомога далі й закріпитися. Це нова тактика зс РФ – масової інфільтрації піхоти в міста. Зараз йде мова про те, що рашисти контролюють близько 30% Покровська, а ще понад 40% перебувають у сірій зоні. Позиції ЗСУ без вклинювання в них росіян займають лише 23%. Але також не можна говорити про оточення нашої фортеці чи про відхід із неї – ЗСУ будуть вести важкі вуличні бої.   

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

На півдні міста окупанти закріпилися в районах Шахтарський і Сонячний, де вони вже розміщають свої дронові підрозділи. А також зайшли у Чунишине й Новопавлівку. З Новопавлівки вони продовжили рух у напрямку Рівного, вбиваючи клин між Мирноградом і Покровським. Тут вони зайшли із боями в Гнатівку і Ріг, але поки не встановили тут свого контролю. Якщо вони зможуть тут закріпитися, то це обвалить всю оборону південного флангу біля Лисівки та Сухого Яру, а також створить загрозу виходу в тил оборонцям Мирнограда.  

На західному фланзі окупанти змогли зайняти частину території вздовж залізничного полотна між Котлиним та Гришиним. Окремі ДРГ вийшли на трасу Покровськ – Павлоград та на дорогу до Гришиного – це фактично обвалило логістику до міста, яка й так здійснювалася під прицілом дронів.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

Якщо провести лінію між передовими загонами окупантів на дорозі до Гришиного та іншими у Червоному Лимані, то побачимо, що для повного оточення Покровська рашистам залишається захопити менш ніж 7 км здебільшого польової території. Однак насправді чи можна вважати захопленою територією ту, де розташована хоч і велика кількість, але все ж диверсійних груп, які просто не здатні утворити суцільну зону контролю.  

ЗСУ як і росіяни стягують до Покровська і Мирнограда свої найсильніші підрозділи, розуміючи, що цей бій матиме наслідки і вплив на подальший хід війни. Втрата Покровська і Мирнограда дозволить ворогу впритул підійти до бою за Слов’янськ і Краматорськ, а також вийти на простори Дніпровщини, де є мало населених пунктів. Спроможних їх зупиняти.

Наступ на Дніпровщині до Покровського

На Олександрівському фронті ворог подолав головну лінію нашої оборони та просувається до Покровського. Почалися головні бої за села Вишневе і Єгорівка – останніми перепонами, які стоять на шляху до виходу ворога на трасу Покровське – Гуляйполе, а це радикально погіршить умови нашої оборони як на Запоріжжі, так і на Дніпровщині.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

Одночасно передові загони рашистів добігли не тільки до Олексіївки із півдня, але й до Новоолександрівки. Невдовзі це може суттєво розширити фронт наступу у межиріччі Вовчої та Янчура. Водночас на цій ділянці фронту наші штурмовики вибили росіян із Єгорівки, де вони форсували річку Янчур та відкинули їх на інший берег.

Південніше окупанти ще більше розширили зону контролю і майже повністю встановили її по річці. ЗСУ утримують лише один невеликий плацдарм на захід від Новогригорівки.  

Порив на Запоріжжі

Між Покровським і Гуляйполем ворог здійснив ще один прорив наших позицій, окупував Нововасилівку та перейшов Янчур в Новомиколаївці та Успенівці де зараз ведуться вуличні бої. Якщо росіян звідси не вдасться вибити, то вони спочатку зможуть перейти Янчур широким фронтом, а потім так само продовжити наступ на захід з метою перерізати логістику до Гуляйполя та створити можливість його оточення й обвалити значну частину фронту на Запоріжжі.

Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня

Карта бойових дій за 25-31 жовтня, фото: Еспресо

На самому Гуляйпільському напрямку Сили оборони так і не можуть зупинити росіян, які раніше окупували Полтавку й Малинівку, а зараз пробиваються по дорозі безпосередньо на Гуляйполе. Із 15 км до околиць міста за цей тиждень рашисти пройшли 3,5 та наблизились до села Веселе. Окрім того, окупанти рухаються фронтом завширшки у 2,5 км, а на їхній дорозі до траси Покровське – Гуляйполе немає жодного населеного пункту, тільки частокіл лісопосадок.

Попри те, що у жовтні ЗСУ вдалося на більшості ділянках фронту стримувати росіян, саме між Покровським та Гуляйполем путіністи демонструють стабільно високу динаміку окупації України. Й наразі не проглядається перспектив їхнього гальмування.  

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.

