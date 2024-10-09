Карта бойових дій за період 2-9 жовтня: зс РФ змінюють акценти, наступні цілі – Курахове й Велика Новосілка

Курахове та Велика Новосілка – ключ до південно-донецького фронту

Оскільки бої за Покровськ будуть затяжними й не факт що успішними для росіян, окупанти, мабуть, вирішили здійснити великий обхідний маневр і вийти на кордон Донеччини та Дніпровщини в районі Великої Новосілки. З тим, щоб уже звідти рухатися на Курахове та Покровськ, заходячи в тил Силам оборони.

Наразі на південній ділянці Курахівського фронту ворог сконцентрував свої сили на 2 ударні напрямки: Золота Нива, яку вдалося відбити ще у 2022 році, а також Богоявленка та Новоукраїнка. Якщо на останніх двох ділянках оборону мужньо тримає 72-га бригада, яка відійшла з Вугледара та не дає ворогу рухатися далі, то в районі Золотої Ниви в рашистів є певні успіхи. Вони зуміли підійти до околиць села, а також подолали поле на південь від нього. Частина Золотої Ниви вже зараз опинилась у сірій зоні, а ЗСУ утримують позиції в центрі й на заході селища. Наразі тут загарбники не перейшли на інший берег річки Кашлагач, що стримує їхнє просування, однак у перспективі вони можуть підтягнути додаткові сили з району Пречистівка – Новоукраїнка, де вже форсували річку. До Великої Новосілки їм залишається пробитися ще 11 км. Основне завдання Сил оборони – максимально стримати просування ворога до початку сезону дощів, коли рухатися на цій ділянці фронту буде вкрай складно, а наступальні темпи суттєво впадуть.

Ворог також це розуміє, а тому пришвидшує свої дії, одночасно залучаючи сусідні ділянки фронту для здійснення відволікаючих штурмів. Зокрема, помічена концентрація зс РФ в районі Пологів, надмірна активність біля Роботиного, а також спроба штурму північної частини Кам’янського, біля Запоріжжя.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня

На південно-східній ділянці Курахівського фронту росіяни намагаються розширити зону свого контролю навколо Водяного, а також на південь від Катеринівки, де вони цього тижня мали просування вздовж північного берега водосховища на річці Солодка. Таким чином, найближчим часом у Катеринівці розпочнуться вуличні бої, в яких Сили оборони матимуть не надто зручне становище, бо будуть затиснуті між двома річками. Тож незабаром нову лінію оборони доведеться будувати вздовж річки Сухі Яли.

Однак найбільш небезпечно ситуація розвивається безпосередньо біля Курахового. Тут ворог щоденно атакує в лоб – через села Максимільянівку та Гостре. Наразі просування росіян є мінімальним, але щоденно стабільним. Окупанти вже зайняли східні квартали Максимільянівки й упритул підійшли до села Острівське, що за 1,5 км від Курахового. Втім з північного боку Курахове захищене водосховищем на річці Вовча, яке стане для ворогів неподоланною перешкодою, а тому вони змушені підтягувати свій південний фланг або пробиватися в лоб, що затягнеться на довгі місяці.

Покровський фронт продовжує стагнацію

Єдиним відчутним успіхом ворога на цьому напрямку є майже повна окупація Цукуриного, бої за яке тривали понад 2 тижні. Нараз лінія фронту пролягає вздовж залізниці в західних кварталах містечка. Втім рашисти зуміли перейти залізницю, наступаючи на Ізмайлівку, й таким чином розпочали охоплення Гірника із західного боку. На північ від Цукуриного росіяни підготовлюють плацдарм для наступу на південні райони Селидового, адже в лоб зі сходу вони не можуть зайти в місто вже понад місяць.

Одночасно також готуються рухатися на Селидове з півночі, однак тут російський наступ значно загальмував, спочатку в Маринівці, а потім і за її межами. Темпи згортання оборони ЗСУ в Невельській кишені також не тішать окупантів, адже замість стрімкого обвалу фронту Сили оборони вже кілька тижнів відступають поволі та проводять успішні ар’єргардні бої. За цей тиждень на зазначеній ділянці фронту наші військові відступили на 2,5 км лише після остаточної втрати останніх позицій в окупованій Красногорівці. До повного виходу з кишені українським воїнам залишилося пройти ще понад 4 км, щоб мати змогу закріпитися на правому березі річки Вовча в районі Зоряного.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня

Біля самого Покровська лінія фронту за тиждень практично не змінилася, хоча росіяни постійно розширюють сіру зону в Мирноградському напрямку.

Тим часом однією з причин гальмування наступу на Покровському напрямку є успішне ураження нашими ракетами та HIMARSами трьох управлінських штабів, які розміщувалися на Авдіївському залізничному та бетонному заводах. В повітря злетіли штаб 2-ї загальновійськової армії, 27-ї мотострілецької дивізії та 35-ї мотострілецької бригади.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня



Битва за центр Торецька

Просування окупантів на південному та північному флангу Торецька фактично припинилося. Тривають запеклі бої в Неліпівці та на околицях Дружби. Однак у самому місті ситуація надскладна – ведуться бої за центральні вулиці. Будинки переходять із рук в руки. ЗСУ наразі не поступаються та постійно контратакують, часто знищуючи будинки разом із розміщеними в них загарбниками. Втім росіяни кидають на штурм смертників хвилю за хвилею.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня



Часів Яр – загроза обходу з півдня і півночі

У районі Калинового, що на північній околиці міста, ворог укотре захопив незначний плацдарм на правому березі Сіверсько-Донецького каналу. Однак Сили оборони вже не раз відкидали рашистів на інший бік або знищували, не даючи їм закріпитися. Більш загрозливою є ситуація на південному фланзі, де впродовж кількох останніх тижнів зс РФ мають повзуче просування в районі панівних висот у Кліщіївці та з боку Іванівського. Контроль цих висот давав ЗСУ змогу стримувати наступ ворога з перспективою обходу Часового Яру з півдня. Втрата цих висот відкриє перед рашистами таку можливість. Наразі про повну втрату Кліщіївки не йдеться, однак тенденції загрозливі.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня

Росіяни рвуться до кордонів Луганщини й Осколу

Ситуація на кордоні Луганської та Харківської областей за тиждень ще більше погіршилася. Ворог упритул підійшов до Кругляківки. Ймовірно, найближчими днями розпочнеться бій за село на лівому березі Осколу. Саме з цього місця росіяни планують розширювати свою присутність уздовж річки, як на північ, до Куп’янська, так і на південь, до Борової. Навколо Піщаного ворог зміцнив фланги свого кинджального виступу. Тепер ЗСУ ще важче буде його зрізати.

Окрім того, зс РФ захопили кілька останніх сіл на Луганщині – Андріївку, М’ясожарівку та Стельмахівку, – бої за яку тривали протягом усього вересня. Загрозливим є наступ окупантів в Андріївці, де їм вдалося перейти річку Жеребець ще в одному місці. Фактично наша оборона по цій річці впала і з часом українським воїнам доведеться повністю відступити з цієї частини Луганщини та вибудовувати нову оборону довкола Борової.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня

Курській операції 2 місяці

У міру збільшення ворожого контингенту на Курщині відбувається все менше територіальних змін, навіть попри те, що ворог розпочав уже третю фазу свого контрнаступу практично на всіх ділянках фронту. Єдиним незначним успіхом, яким можуть похвалитися зс РФ, є захоплення Обухівки та захід у Любимівку, в якій зараз точаться вуличні бої. Окрім того, росіяни посилили свій тиск у напрямку Внезапне – Дар’їне, втім тут наші позиції залишились незмінними. ЗСУ зменшили тиск на Глушкове, оскільки змушені відбивати атаки росіян, які зуміли налагодити логістику через Кореневе, попри розбиті мости та понтонні переправи на Сеймі.

Фото: Еспресо карта бойових дій за 2-9 жовтня

Водночас ЗСУ продовжують дотримуватися тактики маневрової війни. Яскравим прикладом цього є наш наступ у районі Сафонівки в той час, як рашисти намагаються наступати в районі Крем’яного, де перебувають заблоковані кілька їхніх угруповань. Тенденція боїв упродовж двох місяців демонструє, що ситуація розвивається таким чином, що ймовірно новий рік мешканці Курщини будуть святкувати із новим президентом.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.