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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 29 листопада – 6 грудня: Авдіївка, Бахмут і Луганщина – росіяни хочуть досягнути успіху за всяку ціну
Огляд

Карта бойових дій за період 29 листопада – 6 грудня: Авдіївка, Бахмут і Луганщина – росіяни хочуть досягнути успіху за всяку ціну

Богдан Бачинський
6 грудня, 2023 середа
11:41
карта бойових дій карта заставочна

Таке враження, ніби ворог відчув, що в нього відкрилося вікно можливостей. Тож кинув на штурм чимало резервів, аби посилити тиск на всю ділянку фронту, від Куп’янська до Вугледара, та хоч десь здобути до Нового року результат, яким зможе похвалитися Путін

Мапа активних бойових дій на Луганщині

На півночі області, біля Куп’янська, відбувається повзучий наступ від Лимана Першого до Синьківки. Місцями нашим воїнам доводиться відходити. Водночас це суттєво не позначається на лінії фронту. В районі Ягідного та Кислівки тривають зустрічні контрнаступальні бої. Жодна зі сторін не може здобути однозначної переваги. Спроба ворога наступати біля Новоселівського провалилася.

Карта. Куп'янськ_0612

На південному заході області загарбники знову роблять намагаються пробити нашу оборону в напрямку Лимана. У районі села Терни на протяжності 3 км з півночі на південь рашисти скористалися з ротації українських військових і зайняли кілька наших позицій, заглибившись на 1,5 км за лінію фронту. Згодом ЗСУ вдалося відбити частину втраченого на північному краю цього наступу. У підсумку росіяни окупували близько 3,5 кв. км Донеччини.

Тим часом наші безпілотники успішно знищили нафтобазу поблизу тимчасово окупованого Луганська.

 Карта. Сватове-Кремінна_0612

Новини з Бахмутського фронту за тиждень

Надзвичайно жорсткі бої відбуваються на півночі та півдні від Бахмута. Окупанти тиснуть на Сили оборони в районі Богданівки та Хромового, де впродовж тижня вони зуміли вибити наших солдатів з кількох опорних пунктів, зайняти частину Хромового та ще більше посунути лінію фронту на південь від Берхівського водосховища. Росіяни мають на меті відкинути ЗСУ якомога далі від Бахмута, а також максимально наблизитися до Часового Яру й Іванівського. Втім наразі їхні успіхи є доволі локальними та не впливають на загальну ситуацію на лінії фронту.

На південному фронті від міста зс РФ посилили тиск на північ Кліщіївки, де їм вдалося вибити наших воїнів із низки позицій. Разом із тим ЗСУ перейшли в зустрічний контрнаступ та відкинули окупантів на північ від залізниці. Поруч рашисти намагаються повернути втрачені позиції в Андріївці, де вони підійшли ближче до каскаду озер. Однак вибити українських військових із панівних висот, які вони раніше зайняли в Кліщіївці, буде для окупантів надзвичайно складно, а достатнього ресурсу на цій ділянці фронту вони зараз не мають.

 Карта. Бахмут_0612

Карта бойових дій в Авдіївці за тиждень

Саме тут зараз сконцентрована увага всього вищого командування зс РФ. Кількість авіаударів по місту зросла до 18-20, щоденно здійснюється 30-40 наземних атак із шести напрямків. Тобто фактично по всьому периметру. З іншого боку, суттєвого прориву наших позицій за цей тиждень не відбулося. Найбільше окупанти концентруються біля села Степове, де вони мають намір прорвати фронт настільки, щоб перерізати логістичні шляхи. Однак за цей час їм вдалося окупувати 700 метрів у східній частині села, а також на стільки ж пробитися з південних околиць. Водночас на північ від Степового ЗСУ провели низку контратак і відкинули ворога назад до залізниці.

На всіх інших напрямках, зокрема в Красногорівці, Новокалиновому, Опитному, Сєверному, Первомайському та в промзоні самої Авдіївки, ЗСУ стійко тримають оборону та не дозволили окупантам реалізувати свої наміри оточити місто. Незначне просування ворога можна відзначити тільки на схід від Водяного, де вони посунули на сотню метрів сіру зону. У самій Авдіївці гарнізон, який тримає коксохімічний завод, здійснив контратаку та відбив кілька позицій у напрямку села Кам’янка

Карта. Авдіївка_0612

Мар’їнка ще не окупована росіянами

За місто, яке давно стерте з лиця землі, все ще тривають бої. Цього тижня рашисти радісно повідомили про захоплення цілого міста, однак згодом виявилося, що їм вдалося дійти тільки до західних околиць незначної південної частини Мар’їнки. Натомість ЗСУ зупинили просування росіян в основній частині міста й частково відкинули їх на попередні позиції. Тож бій за Мар’їнку, який точиться з 2014 року, продовжується…

Карта. Мар'їнка_0612

Карта воєнних дій: контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Завдяки поганій погоді та малій видимості і Сили оборони, і зс РФ змогли провести передислокацію військових. Ми зуміли збільшити кількість солдатів у районі Кринків до 400, що доволі вагомо та дає змогу продовжувати просування на південний захід від села, в напрямку Козачих Лагерів.

Водночас наші дрони (які, до слова, тільки на цій ділянці фронту кількісно суттєво переважають ворожі) активно розвідують і завдають ударів на схід від Олешківської пустелі. Зокрема, їхніми жертвами стали цілі в Новій Маячці та Подо-Калинівці. Також на Маячку дрони навели HIMARS, який розтрощив опорний пункт рашистів. Ще мінімум 5 російських офіцерів були знищені ударом по селу Ювілейне. У Гладківці наша артилерія розбила колону окупантів, яка складалася з 11 авто. 

Карта. Херсон_0612

Удари ЗСУ по Криму

СБУ разом із ГУР здійснили масову атаку безпілотниками на Феодосію та Керч. Уже відомо про знищення вагомого інфраструктурного об’єкта, морського нафтового термінала у Феодосії, де було близько 30 резервуарів палива. Куди влучили в Керчі, поки що не відомо. Медіаресурси окупантів звітували про збиття понад 40 наших дронів. Однак місцеві мешканці повідомляли про вибухи в районі аеропорту.

Так само "бавовна" відвідала аеродром у Саках, результат наразі не розголошено.

Карта. Крим_0612

Карта війни з Росією: Транссибірська магістраль і БАМ

Нашим розвідникам вдалося підірвати дві залізничні колії на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Від вибуху постраждав 15-кілометровий Сєвєромуйський тунель, у якому тривалий час горіли цистерни з паливом. Коли росіяни запустили потяг в об’їзд через "Чортів міст", то диверсанти підірвали поїзд і на ньому. БАМ, через який, зокрема, перевозили вантажі з Північної Кореї, закритий для перевезень щонайменше до весни.

Водночас залишається інша перспективна ціль, через яку здійснюється більшість перевезень зі сходу, – Транссибірська магістраль. Вона тягнеться із Владивостока до Москви та пролягає як мінімум через такі великі річки, як Єнісей в Красноярську, Об в Новосибірську, Іртиш в Омську та Кама в Пермі та багато інших менших річок. Якщо диверсанти зможуть зруйнувати мости на цих річках, то Транссибірська магістраль зупиниться на доволі тривалий час. А інших шляхів постачання зброї з Далекого Сходу немає.

Карта. БАМ-Транссиб_0612

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

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