Картину Примаченко про аварію на ЧАЕС продали на аукціоні за $500 тис., гроші передадуть на допомогу ЗСУ
Картину Маріїї Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку", яка вціліла у зруйнованому росіянами музеї, продали на благодійному аукціоні за $500 тис.
Про це свілчить трансляція аукціону Благодійного фонду Сергія Притули.
Переможцем став 35-й учасник, який купив картину за $500 тис. Стартова ціна картини становила $5 тис.
Родина колекціонера Ігоря Понамарчука й історика мистецтва Дар’ї Добріян, які також є волонтерами, передали цю роботу художниці Фонду Сергія Притули. Сім'я Марії Примаченко відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.
Марія Примаченко написала "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку" у 1990 році. Картина є однією із серії робіт художниці, присвячених катастрофі на ЧАЕС. Вона вціліла під час наступу окупантів на Іванків Київської області, коли там згорів історико-краєзнавчий музей. У ньому перебувало близько 25 картин Марії Примаченко. Частину з них урятували.
- У лютому під час наступу російських окупаційних військ на Київщині згорів Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігали картини Марії Примаченко.
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