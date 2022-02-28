Під час наступу росіян на Київщині згорів музей із картинами української художниці Марії Примаченко

Про це повідомляє директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.



"Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко, яка народилася і похована у с.Болотня Іванківського (зараз - Вишгородського) району Київської області", - йдеться у повідомленні.

















Литовченко наголосила, що у принципи діяльності ЮНЕСКО закладене створення міжнародного руху на захист історичних пам’яток у разі збройного конфлікту. У першій міжнародній угоді щодо захисту пам'яток під час війни - "Гаазькій конвенції 1954 року" - зазначається, що збиток, який завдається культурним цінностям кожного народу, є шкодою для культурної спадщини всього людства, а також країни-учасниці конвенції повинні вживати всіх можливих заходів для захисту культурних цінностей. Росія є членом конвенції з 1954 року.



"Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини", - повідомила Литовченко.



Вона пояснила, що підставою для такого рішення міністра стали систематичні порушення Росією з 2014 року міжнародного гуманітарного права та міжнародних конвенцій з охорони культурної спадщини, зокрема на півострові Крим. Зокрема, шкоди завдано стародавньому місту Таврійський Херсонес та Бахчисарайському палацу кримських ханів.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2022 року на стіні одного з корпусів Ханського палацу з'явилася велика тріщина після того, як російські окупанти проводили "реставраційні роботи" будівлі.

Нацкомісія у справах ЮНЕСКО засудила руйнування росіянами Ханського палацу в окупованому Криму під виглядом реставрації.



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