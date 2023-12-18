Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Картопляний гратен. Смачний і дуже простий рецепт приготування
Інфографіка

Картопляний гратен. Смачний і дуже простий рецепт приготування

18 грудня, 2023 понедiлок
18:01
рецепти гратен

Смачно, швидко та ситно. Якщо у вас бракує часу на приготування їжі - скористайтесь нашим рецептом картопляного гратену

рецепт Картопляного гратенУ

Інгредієнти для приготування гратена:

  • картопля – 1 кг
  • вершки 10% - 200 мл
  • сир твердий – 200 г
  • масло вершкове – 30 г
  • часник – 1-2 зубки
  • горіх мускатний – 0,25 ч. л.
  • сіль за смаком
  • перець чорний мелений – за смаком

Покроковий рецепт приготування картопляного гратена

Як приготувати картопляний гратен:

  • 1 кг картоплі нарізаємо тонкими скибочками 
  • у вершки додаємо сіль, перець, мускатний горіх та 100 г натертого на дрібній тертці сиру
  • нагріваємо суміш на повільному вогні до розчинення сиру
  • соус для картопляної запіканки готовий
  • форму для запікання змащуємо вершковим маслом
  • 1-2 зубчики часнику видавлюємо через прес і розподіляємо по дну форми
  • викладаємо нарізану картоплю у форму шарами, кожен шар промазуємо приготованим вершково-сирним соусом, крім верхнього (його можна трохи посолити)
  • накриваємо форму фольгою 
  • запікаємо картоплю з вершками та сиром при 180 градусах близько 50 хвилин
  • знімаємо фольгу
  • посипаємо картоплю сиром, що залишився 
  • відправляємо назад в духовку
  • запікаємо картоплю в духовці ще 10-15 хвилин, збільшивши температуру до 200 градусів
  • картопляний гратен готовий

Смачного!

Новини
Інфографіка
кухня
кулінарія
Читайте також:
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Антін Борковський
17 грудня, 2023 неділя
Зеленський і Байден узгодили новий формат війни в наступному році, - Чалий
Сербія
18 грудня, 2023 понедiлок
У Сербії партія Вучича оголосила про перемогу у виборах, опозиція заявила про фальсифікації
мобілізація
17 грудня, 2023 неділя
У Полтаві ТЦК і Нацполіція вручатимуть повістки поквартирно
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 грудня
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 663 дня війни: знищення російського Солнцепьоку на Херсонщині, десятки тисяч снарядів від Rheinmetall та вітчизняне виробництво дронів
18:58
посвідчення водія
За $450 "допомагали" скласти іспит водіям: у Києві викрили схему працівників автошкіл
18:49
Максим Сандига
Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ
18:38
НАТО
Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ
18:36
видобуток нафти, нафта
Туреччина заощадила $2 млрд, купуючи російську нафту, - Reuters
18:15
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Засідання Ради ЄС щодо 50 млрд євро допомоги Україні відбудеться не в січні, а в лютому 2024 року
18:12
Ексклюзив
Значно підвищують спроможності ЗСУ: у Defense Express розповіли про особливості самохідних мінометів Rak
18:04
Британія солдати
Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів
18:03
OPINION
Вікторія Сюмар
Про світло в кінці тунелю
17:47
санкції проти РФ
Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти РФ, який містить заборону на імпорт російських алмазів 
17:40
кібербезпека
Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія виділить понад $23 млн на кібербезпеку України
17:31
Швеція надасть Україні додаткові бойові машини CV90
17:30
Rheinmetall отримала нове замовлення на снаряди для ЗСУ
17:29
Херсон
Окупанти обстріляли приватне підприємство у Херсоні: загинув охоронець
17:20
РФ заховала в Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема й носії "калібрів"
РФ заховала в Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема й носії "калібрів"
17:05
Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року
Тополя з "Антитіл" поділився, як ставиться до методів роботи ТЦК та повісток у спортзалі
17:01
Центр нацспротиву
У Донецьку й Луганську росіяни провели рейд у пошуках українців, які створюють патріотичні графіті на стінах
16:55
Оновлено
Метро Київ
У Києві наступного року відремонтують ще дві станції метро на "синій" гілці
16:45
Instagram ввів санкції проти Pornhub
В Україні PornHub оштрафували на $5,5 тис. за несплату "податку на Google"
16:34
Інфографіка
Валерій Залужний
Опитування КМІС: найбільшу довіру мають ЗСУ і Залужний, найменшу – парламент
16:26
окупанти
РФ має намір повернути до бою солдатів підрозділів "Шторм-Z" навіть після ампутацій кінцівок, - британська розвідка
16:16
На фото: Jerry Heil, alyona alyona та KOLA
Jerry Heil, alyona alyona та KOLA напередодні Різдва випустили спільну пісню "Щедра ніч"
16:11
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти не захоплять Авдіївку навіть до президентських виборів у РФ, - начальник міської ВА Барабаш
16:10
Оновлено
Ян Петровський
Бойовика угруповання "Русич" Петровського заарештували за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні
16:09
OPINION
Микола Скиба
Чи докладуться інноватори до перемоги України у війні?
15:55
Окупанти в Маріуполі
З Росії на ТОТ завезли робітників, які ремонтуватимуть пошкоджену на фронті техніку ворога, – ЦНС
15:54
Хакери, пов'язані з Ізраїлем, вивели з ладу 70% іранських АЗС
15:43
Стівен Фрай
Стівен Фрай написав сценарій документального фільму "Ми вдома" про українських біженців
15:38
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:29
Ексклюзив
Поляки недооцінюють рівень загрози від Росії, - аналітик Адамський
15:23
Володимир Путін
РФ заробила $1,25 млрд від компаній, які вийшли з її ринку
15:19
Ліга конференцій
Ліга конференцій: відбулося жеребкування 1/16 фіналу
15:09
На фото: Skylerr
Учасниця Нацвідбору Євробачення-2024 SKYLERR виступить на корпоративі скандальної блогерки Алхім
15:04
ЗСУ
ЗСУ змушені згорнути деякі операції через брак західної допомоги, - Тарнавський
14:54
Ексклюзив
окупанти
Майор запасу НГУ Гетьман назвав кількість танків, які РФ зосередила по всій лінії фронту
14:24
PR
КРАІЛ у листопаді видала 139 ліцензій на азартні ігри в Україні
14:22
Джеймс О’Браєн прибув до Києва
До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О’Браєн
14:19
Шахтар - Антверпен
"Шахтар" дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи
14:04
Spotify
Spotify офіційно припинив роботу в Росії
14:02
OPINION
Андрій Магера
Жити скромніше...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV