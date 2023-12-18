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Картопляний гратен. Смачний і дуже простий рецепт приготування
Смачно, швидко та ситно. Якщо у вас бракує часу на приготування їжі - скористайтесь нашим рецептом картопляного гратену
Інгредієнти для приготування гратена:
- картопля – 1 кг
- вершки 10% - 200 мл
- сир твердий – 200 г
- масло вершкове – 30 г
- часник – 1-2 зубки
- горіх мускатний – 0,25 ч. л.
- сіль за смаком
- перець чорний мелений – за смаком
Покроковий рецепт приготування картопляного гратена
Як приготувати картопляний гратен:
- 1 кг картоплі нарізаємо тонкими скибочками
- у вершки додаємо сіль, перець, мускатний горіх та 100 г натертого на дрібній тертці сиру
- нагріваємо суміш на повільному вогні до розчинення сиру
- соус для картопляної запіканки готовий
- форму для запікання змащуємо вершковим маслом
- 1-2 зубчики часнику видавлюємо через прес і розподіляємо по дну форми
- викладаємо нарізану картоплю у форму шарами, кожен шар промазуємо приготованим вершково-сирним соусом, крім верхнього (його можна трохи посолити)
- накриваємо форму фольгою
- запікаємо картоплю з вершками та сиром при 180 градусах близько 50 хвилин
- знімаємо фольгу
- посипаємо картоплю сиром, що залишився
- відправляємо назад в духовку
- запікаємо картоплю в духовці ще 10-15 хвилин, збільшивши температуру до 200 градусів
- картопляний гратен готовий
Смачного!
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