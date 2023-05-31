Катар і Талібан провели секретні переговори, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Зазначено, що зустріч, яка відбулася 12 травня в афганському місті Кандагар, свідчить про готовність правителів Афганістану обговорити шляхи припинення ізоляції режиму. Це перші переговори талібів з іноземним лідером.

За даними анонімного співрозмовника Reuters, сторони, зокрема, обговорили необхідність покласти край заборонам Талібану на освіту для дівчат і працевлаштування жінок.

Наголошується, що адміністрація президента США Джо Байдена була поінформована про переговори та "координує всі питання, які піднімалися на зустрічі", включаючи подальший діалог з Талібаном.

"Зустріч є дипломатичним успіхом для Катару, який критикував обмеження Талібану щодо жінок, водночас використовуючи давні зв’язки з ісламістським рухом, щоб підштовхнути міжнародну спільноту до глибшої взаємодії з Кабулом", - пише Reuters.