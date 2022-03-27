Катар не планує нових інвестицій у Росію, поки не з'явиться більше "ясності щодо стабільності", - голова МЗС

Про це міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані сказав у інтерв'ю CNN.



"Зараз з нинішньою ситуацією ми не думаємо про якісь нові інвестиції. Навіть у Європі, поки у нас не буде певної ясності щодо стабільності ситуації… Ну, не вся Європа, а ті райони, де ми відчуваємо, що є якась напруженість або ми можемо мати якийсь політичний ризик, тому що ми повинні дивитися на це з усі виміри", - сказав Аль-Тані в кулуарах форуму в Досі.



Управління інвестицій Катару має значні інвестиції в російському нафтовому гіганті "Роснефть", яке, за словами Аль-Тані, було прийняте на основі "комерційної оцінки і все ще триває", однак поки що не збільшиться.



Представник Катару заявив, що його країна проти будь-якого акту агресії, однак тримає свої канали зв’язку з усіма сторонами відкритими. Він зазначив, що часто спілкується зі своїми російськими та українськими колегами, щоб "запропонувати нашу допомогу чи внесок у деескалацію ситуації та покласти край цій війні", і нещодавно перебував у Москві з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.



"Я вірю і з моєї розмови з моїм колегою в Росії – це те, що вони готові виконувати вимоги, які вони висунули. Тепер, наскільки українська влада готова піти на ці вимоги, це насправді рішення українського уряду та українського народу… Ми повинні зосередитися на тому, щоб було припинення вогню, гуманітарні коридори, доставлення гуманітарної допомоги в Україну і замість того, щоб мати цей конфлікт і розбіжності на полі бою, бути за столом", - заявив Аль-Тані.



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