Про це Людмила Денісова написала у Facebook.

"Серед 86 звільнених з російського полону військовослужбовців були жінки, які в неволі були піддані тортурам і жорстокому поводженню", - написала Омбудсмен.

За словами Денісової, українок вивезли на територію Білорусі, а відтак - у СІЗО в Брянську (РФ). Там жінок піддавали тортурам і погрозам.

Полонених українок роздягали догола в присутності чоловіків і змушували присідати. Жінкам обрізали волосся і постійно допитували, намагаючись зламати морально.

Деяких полонених жінок змушували зніматися в пропагандистських роликах, вимагаючи перейти на російську мову.

"Такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосила Денісова.

Омбудсмен закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та інші міжнародні правозахисні організації врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.



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