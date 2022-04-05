Катували, роздягали, обрізали волосся. Денісова розповіла про те, як окупанти поводилися з полоненими жінками-військовослужбовицями ЗСУ
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла, як російські окупанти поводилися з полоненими українками
Про це Людмила Денісова написала у Facebook.
"Серед 86 звільнених з російського полону військовослужбовців були жінки, які в неволі були піддані тортурам і жорстокому поводженню", - написала Омбудсмен.
За словами Денісової, українок вивезли на територію Білорусі, а відтак - у СІЗО в Брянську (РФ). Там жінок піддавали тортурам і погрозам.
Полонених українок роздягали догола в присутності чоловіків і змушували присідати. Жінкам обрізали волосся і постійно допитували, намагаючись зламати морально.
Деяких полонених жінок змушували зніматися в пропагандистських роликах, вимагаючи перейти на російську мову.
"Такі дії з боку Росії є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосила Денісова.
Омбудсмен закликала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та інші міжнародні правозахисні організації врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.
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