Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.про



У повідомленні йдеться про те, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, російські військові під час окупації села Гусарівка Ізюмського району катували та після цього підпалили трьох місцевих мешканців. З метою знищення слідів своїх злочинів військові РФ накрили їх тіла перед підпалом шинами від автомобіля.



Після звільнення села від російських загарбників 7 квітня 2022 року в підвалі одного із будинків знайдено спалені частини тіл трьох людей.





"Прокурори Харківщини разом з правоохоронцями докладають всіх зусиль для покарання країни-агресора та всіх причетних до злочинів, які вони вчинили на території нашої держави", - йдеться у повідомленні.



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