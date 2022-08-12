Катував підлітка під час окупації Київщини: приятелю Кадирова оголосили підозру у воєнних злочинах

Про це повідомила у Telegram пресслужба СБУ.



За даними спецслужби, командир чеченського мобільного загону особливого призначення (ОМОН) росгвардії "Ахмат" Бісаєв Анзор Саладієвич, який входив до найближчого оточення очільника Чечні Рамзана Кадирова, на початку березня 2022 року в селищі Бабинці Бучанського району Київської області разом зі своїми підлеглими вдерся до одного з місцевих приватних будинків і викрав підлітка.



"Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ. Коли тортури не дали бажаного результату, хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи", - повідомляє СБУ.

Слідчі СБУ оголосили окупанту підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Водночас Офіс генпрокурора повідомив у Тelegram, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури Анзору Бісаєву заочно повідомили про підозру за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За офіційними даними станом на 8 серпня, у Бучанській громаді за час російської окупації загинуло щонайменше 458 людей, щонайменше 419 із них були вбиті.

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