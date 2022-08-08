У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті

Про це повідомляє Бучанська міськрада.

Під час заходу заступниця Бучанського міського голови Михайлина Скорик та начальник ритуальної служби КП "Бучасервіс" Капличний Сергійович відповіли на ряд запитань та оприлюднили оновлену статистку загиблих внаслідок дій окупаційних військ РФ на початку року в Бучі.

Тож, офіційна статистика на 8 серпня по Бучанській громаді наразі така – 458 тіл знайдено (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло). З них вбиті – 419 осіб.

Причини смерті інших встановлюються.

Також повідомляється, що серед загиблих 12 дітей (за європейським стандартом до 21 року). У 5 тіл неможливо визначити навіть стать. Здебільшого це пов‘язано з тим, що всі вони спалені. Понад 50 тіл ще не забрані з моргів.

Нагадаємо, на війні РФ проти України ліквідували окупантів із 64-ї бригади, котрі катували мирних мешканців Бучі

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