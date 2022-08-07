В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
На війні РФ проти України ліквідували окупантів із 64-ї бригади, котрі катували мирних мешканців Бучі
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Росія показала фото знищених окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади з Хабаровська. Саме ця бригада окупаційної армії брала участь у катуваннях українців у Бучі на Київщині", - наголосили у відомстві.
- У липні Сили спецоперацій ЗСУ здобули дані військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі.
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