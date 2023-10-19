Катують у підвалах і женуть будувати фортифікації, - голова Запорізької РДА про ставлення окупантів до цивільних
Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк розповів про геноцид РФ проти українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Цивільних садять у підвали і катують
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
Окупанти переслідують людей при найменшій можливості, каже Олег Буряк.
"Людей переслідують навіть за вподобайки (постів - ред) в соціальних мережах. За це вони цивільних садять в підвали і там катують. Росіяни таким чином "притягують" їх до відповідальності, щоб закривати свої карні справи без суду і слідства", - розповів голова Запорізької райдержадміністрації.
За його словами, людей часто використовують в роботах по будуванню фортифікаційних споруд.
"Тобто, відбувається геноцид української нації на окупованих територіях Запорізької області", - додав Буряк.
Також він розповів про примусову паспортизацію українців на окупованих частинах області.
"Людям, які мають українські паспорти і не отримали російських, не надають ніяких послуг. Якщо спочатку видавали російські паспорти і дозволяли залишати собі українські, то зараз російські дають лише в обмін на українські. Вони хочуть щоб люди, які мешкають на території окупованих районів, зокрема Бердянський, Мелітопольський, частково Василівський та Пологовський, мали виключно російські паспорти та повністю інтегрувались в РФ", - додав Буряк.
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- Український лідер Володимир Зеленський висловив співчуття родинам: "Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор".
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