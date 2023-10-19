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Катують у підвалах і женуть будувати фортифікації, - голова Запорізької РДА про ставлення окупантів до цивільних

19 жовтня, 2023 четвер
08:47
Війна з Росією окупанти Мелітополь

Голова Запорізької райдержадміністрації Олег Буряк розповів про геноцид РФ проти українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Цивільних садять у підвали і катують

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

Окупанти переслідують людей при найменшій можливості, каже Олег Буряк.

"Людей переслідують навіть за вподобайки (постів - ред) в соціальних мережах. За це вони цивільних садять в підвали і там катують. Росіяни таким чином "притягують" їх до відповідальності, щоб закривати свої карні справи без суду і слідства", - розповів голова Запорізької райдержадміністрації.

За його словами, людей часто використовують в роботах по будуванню фортифікаційних споруд.

"Тобто, відбувається геноцид української нації на окупованих територіях Запорізької області", - додав Буряк.

Також він розповів про примусову паспортизацію українців на окупованих частинах області.

"Людям, які мають українські паспорти і не отримали російських, не надають ніяких послуг. Якщо спочатку видавали російські паспорти і дозволяли залишати собі українські, то зараз російські дають лише в обмін на українські. Вони хочуть щоб люди, які мешкають на території окупованих районів, зокрема Бердянський, Мелітопольський, частково Василівський та Пологовський, мали виключно російські паспорти та повністю інтегрувались в РФ", - додав Буряк.

  • Нагадаємо, вночі 18 жовтня російська армія здійснила 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого 5 людей загинули, 5 поранені.
  • Український лідер Володимир Зеленський висловив співчуття родинам: "Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор".
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
геноцид
окуповані території
окупанти
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