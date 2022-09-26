Про це повідомляє InformBuro.

За словами офіційного представника МЗС Казахстану Айбека Смадіярова, його країна виходить із принципів територіальної цілісності держав.

"Що стосується проведення самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР" та військовими адміністраціями Запорізької та Херсонської областей референдумів про приєднання до Росії, то Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування", - сказав Смадіяров.

Він нагадав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить статут ООН.

"У статуті йдеться про відповідальність держав-членів ООН за підтримку миру та дотримання територіальної цілісності держав. Ми знову підтверджуємо готовність сприяти налагодженню політичного діалогу. При цьому найважливішим завданням наша країна вважає збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні", - зазначив Смадіяров.

17 червня Касим-Жомарт Токаєв на економічному форумі в Санкт-Петербурзі публічно заявив про неприпустимість визнання "ЛДНР".

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