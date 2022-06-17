Президент Казахстану в обличчя Путіну назвав "Л/ДНР" квазідержавами

Відповідну заяву Токаєв зробив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, коли сидів поруч з Путіним.

“Звісно, це буде хаос. Тому не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований до квазідержавних утворень “ЛНР” і “ДНР”", - сказав президент Казахстану.

За словами Касима-Жомарта Токаєва, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500-600 держав.

"Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право - це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, зараз прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки-засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс", - заявив лідер Казахстану.

Нагадаємо, Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.

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