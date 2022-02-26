Казахстан відмовив Росії у приєднанні своїх військ до наступу на Україну, - NBC
Казахстан на прохання приєднати свої війська до повномасштабного наступу на Україну відмовив Російські Федерації, а також відмовився визнавати самопроголошені "ЛНР" та "ДНР"
Про це з посиланням на чиновників передає NBC.
"Казахстан, один з найближчих союзників і південний сусід Росії, відмовляє в проханні приєднати до наступу на Україну свої війська, повідомили в п'ятницю (25 лютого, - ред.) чиновники. Крім того, колишня радянська республіка заявила, що не визнає створені Росією сепаратистські республіки, які підтримував президент Росії Володимир Путін як привід для агресії в Україні", - йдеться у повідомленні.
Як передає видання, таке рішення Казахстану підтримали у Раді національної безпеки США.
Нагадаємо, Росія ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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