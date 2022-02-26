Росія ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Reuters.



"Китай утримався від голосування - кроку, який західні країни розглядають як перемогу, демонструючи міжнародну ізоляцію Росії. Об'єднані Арабські Емірати та Індія також утрималися від голосування щодо тексту, розробленого США. Решта 11 членів ради проголосували за", - йдеться у повідомленні.



Дипломати зазначають, що в останні хвилини перед прийняттям рішення голосування відклали на дві години для того, щоб США та інші члени домовилися з Китаєм про його утримання. У Радбезі ООН право на вето мають Росія, США, Китай, Франція та Велика Британія.



Видання передає, що незабаром проєкт резолюції розгляне Генасамблея ООН, яка складається зі 193 членів.



"Рада пом'якшила формулювання у своїй резолюції, сказавши, що "жалкує" про російську агресію проти України, замість "засуджує". Також було вилучене посилання на главу 7 Статуту ООН, яка стосується санкцій та дозволу застосування сили, вилучене і посилання на президента", - йдеться у повідомленні.



Посол Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що не варто сумніватися у тому, що Росія ізольована, і її агресія проти України немає жодної підтримки.



"Ми єдині з Україною та її народом, попри те, що безрозсудний, безвідповідальний постійний член Ради Безпеки зловживає своєю владою, щоб атакувати свого сусіда та підривати ООН та нашу міжнародну систему", - сказала про Росію посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.



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