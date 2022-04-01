"Останнє, що ми хочемо - санкції від ЄС та США": у Казахстані заявляють, що не планують допомагати Росії обходити обмеження

Про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Euractiv, передає Укрінформ.

За словами посадовця, однією із цілей переговорів з ЄС було продемонструвати, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС.

«Ми будемо дотримуватися санкцій. Попри те, що ми є частиною Євразійського економічного союзу з Росією та Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", - сказав Сулейменов.

Він додав, що Казахстан продовжить інвестувати та залучати інвестиції для РФ, оскільки по-іншому економіка країни не може.



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Сулейменов запевнив країна зробить усе можливе, щоб контролювати підсанкційні товари та інвестиції від підсанкційних осіб.

"Казахстан не є частиною цього конфлікту. Так, ми входимо до Євразійського економічного союзу, але ми незалежна держава зі своєю системою, і ми дотримуватимемося обмежень, накладених на Росію та Білорусь", - підкреслив Сулейменов.