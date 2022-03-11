Казахстанці надіслали до України 40 тонн гуманітарного вантажу
Казахстан відправив до України перший наземний караван з гуманітарною допомогою
Про це з посиланням на посла України в Казахстані Петра Врублевського пише Zakon.kz.
"Сьогодні ми відправляємо перший наземний караван, що складається із двох машин, який перевезе приблизно 40 тонн вантажу. Його зібрали казахстанці для народу України", - розповів він.
Маршрут пролягатиме через шість країн і порт Курик до Київщини та триватиме близько 10 днів.
"У цих фурах продукти харчування, що не швидко псуються: сипучі крупи, макарони, консерви, дитяче харчування, а також вологі серветки, гігієнічні прокладки, памперси для дітей і дорослих, дитячий одяг та взуття", - додав Петро Врублевський.
Раніше уряд Казахстану ухвалив рішення надати Україні 82 тонни офіційною гуманітарної допомоги. Вона складатиметься з 25 медзасобів на суму 2 251 445 доларів. Літак вилітами з Алмати 14 березня та прибуде до Варшави, де вантаж зустрінуть посол Казахстану й України в Польщі.
- Нагадаємо, Казахстан заявив про нейтралітет у війні Росії проти України.
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