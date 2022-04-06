Президент Казахстану назвав російське вторгнення в Україну війною

Про це повідомляє видання The national interest.

"Російсько-український конфлікт – це трагедія, масштабів якої європейський континент не відчував давно. Всього за два місяці до початку цієї війни Казахстан пережив власну трагедію: загальнонаціональні демонстрації, які переросли в безпрецедентне насильство за тридцять років незалежності цієї країни. Ми все ще оговтаємося від цих ран, але ми повністю віддані витягу уроків і сміливо вирішувати проблеми та рухатися вперед", - йдеться у статті.

Президент Казахстану зазначив, що однаково дружно ставиться до обох країн:

"Як держави, які мають найдовшу кордон у світі, Казахстан і Росія мають особливі відносини взаємного співробітництва. Водночас у нас також є глибокі традиції дружніх стосунків з Україною. Ми поважаємо його територіальну цілісність — як і переважна більшість світу".

Також він зазначив, що сподівається на швидке і справедливе вирішення конфлікту, відповідно до Статуту ООН та готовий стати посередником у перемовинах:

"Я підтримував пряме спілкування з президентами Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, які закликали до діалогу та мирного врегулювання бойових дій. Казахстан бажає і може продовжувати свою роль міжнародного посередника".

Нагадаємо, Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

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