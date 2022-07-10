Казахстан скасував візи для гостей з Китаю, Ірану й Індії

Про це повідомив комітет міграційної служби казахського міністерства внутрішніх справ у фейсбук.

Як зазначається, з 8 липня 2022 року Казахстан в односторонньому порядку відкрив безвізовий режим для громадян Індії, Ірану та Китаю, а спеціальний 72-годинний безвізовий транзитний режим для громадян цих країн перестав діяти.

У режимі безвізу гості з цих країн зможуть перебувати в Казахстані щонайбільше протягом 14 календарних днів від перетину кордону.

"Дозволені мандрівки з діловою, приватною чи туристичною метою", – йдеться у повідомленні казахського МВС.

Нагадаємо, Казахстан виходить з угоди СНД про валютний комітет.

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