Казахстан відмовився прийняти Гайдая послом, - ЗМІ

Про це пише повідомляє ZN.UA.

Казахстан відмовився видавати агреман (схвалення на посаду голови дипломатичного уряду, - ред.) колишньому очільнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю. Казахська сторона дала зрозуміти, що їм не підходить ця кандидатура, і вони хотіли б бачити на посаді професійного дипломата.

Як повідомили виданню його співрозмовники, у Казахстані на запит щодо Гайдая відреагували "м'яко, але жорстко".

Задля справедливості важливо нагадати, що попередній український посол у Казахстані Петро Врублевський був професійним дипломатом, але його відкликали через істерику Кремля щодо його жорстких "антиросійських висловлювань".