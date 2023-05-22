Казахстан відмовився прийняти Гайдая послом, - ЗМІ
Казахська сторона дала зрозуміти Києву, що їм не підходить кандидатура колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая
Про це пише повідомляє ZN.UA.
Казахстан відмовився видавати агреман (схвалення на посаду голови дипломатичного уряду, - ред.) колишньому очільнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю. Казахська сторона дала зрозуміти, що їм не підходить ця кандидатура, і вони хотіли б бачити на посаді професійного дипломата.
Як повідомили виданню його співрозмовники, у Казахстані на запит щодо Гайдая відреагували "м'яко, але жорстко".
Задля справедливості важливо нагадати, що попередній український посол у Казахстані Петро Врублевський був професійним дипломатом, але його відкликали через істерику Кремля щодо його жорстких "антиросійських висловлювань".
- Сергій Гайдай, якого президент 15 березня звільнив із посади голови Луганської ОВА, підтвердив, що його можуть призначити послом України в Казахстані
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе