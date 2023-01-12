Про це у телеграм пише очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Хосровшахі — один із найуспішніших СЕО у світі, який керує компанією зі світовим ім'ям. Його приїзд у Київ — приклад потужної підтримки лідера глобального бізнесу. Був радий вручити подяку від Президента України та UNITED24", - зазначає урядовець.

Він додав, що місяць тому Uber розпочав збір на реанімобілі через UNITED24.

"Завдяки донатам та персональному внеску компанії зібрали $1,5 млн. Сьогодні Uber зробив новий внесок — ще $1,5 млн. Отже, це $3 млн за місяць партнерства. Підтримка потужних світових брендів, як Uber, допомагає не тільки зібрати гроші на машини швидкої допомоги, а й тримати Україну в фокусі уваги всього світу", - пише Федоров.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що перші проєкти відновлення пошкоджених російськими окупантами будинків в межах платформи UNITED24 буде запущено в Ірпені Київської області.

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