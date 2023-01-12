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Uber передала на реанімобілі $3 млн через UNITED24

12 січня, 2023 четвер
18:33
Суспільство Керівник Uber прибув у Київ

В Україну прибув CEO Uber Дара Хосровшахі, який передав на купівлю реанімобілів $3 млн, зібрані в рамках акції компанії в UNITED24 та з власних коштів

Про це у телеграм пише очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Хосровшахі — один із найуспішніших СЕО у світі, який керує компанією зі світовим ім'ям. Його приїзд у Київ — приклад потужної підтримки лідера глобального бізнесу. Був радий вручити подяку від Президента України та UNITED24", - зазначає урядовець.

Він додав, що місяць тому Uber розпочав збір на реанімобілі через UNITED24.

"Завдяки донатам та персональному внеску компанії зібрали $1,5 млн. Сьогодні Uber зробив новий внесок — ще $1,5 млн. Отже, це $3 млн за місяць партнерства. Підтримка потужних світових брендів, як Uber, допомагає не тільки зібрати гроші на машини швидкої допомоги, а й тримати Україну в фокусі уваги всього світу", - пише Федоров.

  • Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що перші проєкти відновлення пошкоджених російськими окупантами будинків в межах платформи UNITED24 буде запущено в Ірпені Київської області.

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2023, четвер
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