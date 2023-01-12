Uber передала на реанімобілі $3 млн через UNITED24
В Україну прибув CEO Uber Дара Хосровшахі, який передав на купівлю реанімобілів $3 млн, зібрані в рамках акції компанії в UNITED24 та з власних коштів
Про це у телеграм пише очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Хосровшахі — один із найуспішніших СЕО у світі, який керує компанією зі світовим ім'ям. Його приїзд у Київ — приклад потужної підтримки лідера глобального бізнесу. Був радий вручити подяку від Президента України та UNITED24", - зазначає урядовець.
Він додав, що місяць тому Uber розпочав збір на реанімобілі через UNITED24.
"Завдяки донатам та персональному внеску компанії зібрали $1,5 млн. Сьогодні Uber зробив новий внесок — ще $1,5 млн. Отже, це $3 млн за місяць партнерства. Підтримка потужних світових брендів, як Uber, допомагає не тільки зібрати гроші на машини швидкої допомоги, а й тримати Україну в фокусі уваги всього світу", - пише Федоров.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що перші проєкти відновлення пошкоджених російськими окупантами будинків в межах платформи UNITED24 буде запущено в Ірпені Київської області.
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