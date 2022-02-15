Керівника САП можуть не призначати або через нардепів-"слуг" або через Коломойського, - Фурса

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



Фурса прокоментував інформацію про те, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до $1 млрд.



"Американці скажуть: "Ми готові надати гарантії, як тільки ви виконаєте умови". Умови будуть, з МВФ так завжди було. Плюс вони зазначать реформи і тут ми розуміємо, що це буде антикорупційна прокуратура, бо там була пряма обіцянка Зеленського Байдену. І можливо, ще буде реформа корпоративного управління Нафтогазу, що також є дуже важливо для американців", - зазначив інвестбанкір.



Він також прокоментував затримку оголошення результатів конкурсу на посаду Спеціального антикорупційного прокурора.



"Що може заважати, ми можемо здогадуватися. По-перше, це справи по депутатам від "Слуги Народу". Уявіть, що Ви (очільник НАБУ, - ред) Ситник, у вас є інформація про зарплати в конвертах. Вам потрібно розпочати розслідування, але для цього вам потрібно прийти в прокуратуру, щоб вони почали керівництво. А ви розумієте, що поки немає керівника САП, ви прийдете до 100% свого генпрокурора і ваша справа розвалиться. Це одна із версій, а інша - це справа по Коломойському і ПриватБанку. Там НАБУ зробило свою роботу, їм до цього заважало СБУ, і залишається викликати і затримати пана Коломойського і компанію. Відсутність керівника САП не дає це зробити", - підсумував Фурса.





Нагадаємо, 3 лютого, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не затвердила результати конкурсу через відсутність кворуму.