Комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результати конкурсу
У четвер, 3 лютого, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не затвердила результати конкурсу через відсутність кворуму
Про це повідомляє Укрінформ.
Видання передає, що засідання комісії для затвердження результатів було заплановане на 17:00 у четвер, 3 лютого. Однак воно не відбулося через відсутність кворуму.
Двоє членів комісії заявили, що не братимуть участь у засіданнях допоки не з'явиться рішення апеляції на рішення Окружного адмінсуду, яким було визнано нечинним порядок роботи комісії.
- Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів заявив, що оскаржить результат відбору. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.
- 12 січня стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців.
- Водночас Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе