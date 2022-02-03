Комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результати конкурсу

Про це повідомляє Укрінформ.

Видання передає, що засідання комісії для затвердження результатів було заплановане на 17:00 у четвер, 3 лютого. Однак воно не відбулося через відсутність кворуму.

Двоє членів комісії заявили, що не братимуть участь у засіданнях допоки не з'явиться рішення апеляції на рішення Окружного адмінсуду, яким було визнано нечинним порядок роботи комісії.

