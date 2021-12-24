Конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на засідання комісії.



Детектив Національного антикорупційного бюро України Олександр Клименко за результатами конкурсу на керівника САП та співбесіди отримав 246 балів. Його кандидатуру мали затвердити на засіданні 24 грудня.



Однак, комісія вчергове не затвердила результати, адже не вистачило голосів.



Голова комісії Катерина Коваль назвала причиною те, що потрібно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.



Вона повідомила, що "відповідь ОГПУ не надійшла".

Дати наступного засідання не повідомили.



Раніше, 23 грудня, голова комісії Катерина Коваль заявляла, що "головне завдання конкурсної комісії - провести незалежний та прозорий конкурсний відбір, щоб у подальшому не було жодних підстав для оскарження і порядку проведення конкурсу і його результатів".

Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.



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