Обрання керівника САП: голова комісії заявила, що буде зроблено все, щоб результати конкурсу не оскаржували
Голова комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль заявила, що комісія докладе всіх зусиль, аби результати конкурсу не оскаржували
Про це Коваль сказала у коментарі Інтерфакс-Україна.
"Головне завдання конкурсної комісії - провести незалежний та прозорий конкурсний відбір, щоб у подальшому не було жодних підстав для оскарження і порядку проведення конкурсу і його результатів", - наголосила Коваль.
Раніше стало відомо, що комісія з обрання очільника САП збереться у п'ятницю, 24 грудня. Під час цього засідання мають оголосити переможця конкурсу.
- Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
- У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.
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