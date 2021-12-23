Обрання керівника САП: голова комісії заявила, що буде зроблено все, щоб результати конкурсу не оскаржували

Про це Коваль сказала у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Головне завдання конкурсної комісії - провести незалежний та прозорий конкурсний відбір, щоб у подальшому не було жодних підстав для оскарження і порядку проведення конкурсу і його результатів", - наголосила Коваль.

Раніше стало відомо, що комісія з обрання очільника САП збереться у п'ятницю, 24 грудня. Під час цього засідання мають оголосити переможця конкурсу.

