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Головна Суспільство Переможця конкурсу на посаду очільника САП мають оголосити 24 грудня

Переможця конкурсу на посаду очільника САП мають оголосити 24 грудня

23 грудня, 2021 четвер
14:24
Суспільство САП

Комісія з обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на якій мають оголосити переможця, збереться 24 грудня

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

"24 грудня 2021 року о 16 годині відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - повідомляє ОГПУ.

На цьому засіданні члени комісії мають затвердити переможця конкурсу остаточно та внести подання до Офісу генпрокурора на його призначення.

Відповідно до рейтингу, 21 грудня серед кандидатів на посаду керівника САП детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко набрав 246 балів, а прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

  • Нагадаємо, 21 грудня, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила про результати конкурсу, але відмовилася їх затверджувати. 

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САП
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