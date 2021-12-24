Обрання керівника САП: фіналіст конкурсу Синюк оскаржить результат відбору
Фіналіст конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк оскаржить результат відбору
Про це повідомляє "Укрінформ".
“Я вважаю, що мені були невірно виставлені бали за практичне завдання. Я думаю, що це є підставою для оскарження рішення комісії. Також впродовж конкурсу були інші порушення”, - сказав Синюк.
Він додав, що поки не направив позовної заяви до суду, але планує це зробити.
Довідка: 21 грудня Комісія з обрання керівництва САП оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника. Відповідно до нього серед кандидатів детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко набрав 246 балів, а прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.
- Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
- У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.
- Голова комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль заявила, що комісія докладе всіх зусиль, аби результати конкурсу не оскаржували.
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