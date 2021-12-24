Обрання керівника САП: фіналіст конкурсу Синюк оскаржить результат відбору

Про це повідомляє "Укрінформ".



“Я вважаю, що мені були невірно виставлені бали за практичне завдання. Я думаю, що це є підставою для оскарження рішення комісії. Також впродовж конкурсу були інші порушення”, - сказав Синюк.



Він додав, що поки не направив позовної заяви до суду, але планує це зробити.



Довідка: 21 грудня Комісія з обрання керівництва САП оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника. Відповідно до нього серед кандидатів детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко набрав 246 балів, а прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.

Голова комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль заявила, що комісія докладе всіх зусиль, аби результати конкурсу не оскаржували.