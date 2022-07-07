Керівники МІ5 і ФБР попередили про зростання загрози з боку Китаю

Про це повідомили в Reuters.

"Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику (і, повинен додати, у політику наших союзників)", - сказав директор ФБР Крістофер Рей.

Генеральний директор MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба вже більш ніж подвоїла раніше обмежені зусилля по боротьбі з діяльністю Китаю, яка викликає стурбованість.

Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.

Директор ФБР Крістофер Рей зі свого боку заявив, що китайський уряд становить "найбільшу довгострокову загрозу" економічній та національній безпеці Британії, США та їхніх союзників у Європі та інших країнах.

Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки він не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.

Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів, і "налаштований на крадіжку ваших технологій".

6 липня ЗМІ повідомили, що у Китаї стався найбільший в історії витік персональних даних. Величезна онлайн-база даних, яка містить особисту інформацію до одного мільярда громадян Китаю, залишалася у відкритому доступі понад рік, допоки минулого тижня анонімний користувач на хакерському форумі не запропонував продати дані та не привернув увагу до витоку.

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