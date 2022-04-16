Керівництво генштабу Росії розуміло, чим закінчиться ця війна, – російський опозиціонер

Про це Фейгін сказав в етері Espreso TV.



Опозиціонер зауважив: "Керівництво генштабу Росії розумів, чим все закінчиться. Вони знали, що армія повністю розікрадена, і розікрадена ними ж. Так само вони розуміли, що стикнуться не лише з опором українського народу, а й зі зброєю Заходу, конкурувати з якою неможливо. Тож вони хочуть краще припинити цю війну і відійти "зберігши лице".



Також Фейгін зазначив, що в Путінській деспотії життя людини не значить нічого, навіть має ще більш негативне значення: "Для Путіна чим більше помре росіян, тим краще. Вони ж для нього всі незадоволені та бідні. І тим більше залишиться "амебної маси" – безпечної для самого Путіна", – наголосив Фейгін.



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