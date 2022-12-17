КФОР отримала та аналізує запит Сербії щодо введення своїх сил у Косово
Міжнародна миротворча місія під проводом НАТО в Косово (КФОР) отримала від Сербії лист із запитом повернути до Косова поліцію та військові сили Белграда
Про це повідомила "Радіо Свобода".
"Ми отримали лист від Сербії, і зараз ми його аналізуємо. КФОР залишаються надзвичайно обережними та повністю здатними виконувати свій мандат ООН", - підтвердили КФОР "Радіо Свободі".
- 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО КФОР запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
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