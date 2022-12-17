КФОР отримала та аналізує запит Сербії щодо введення своїх сил у Косово

Про це повідомила "Радіо Свобода".

"Ми отримали лист від Сербії, і зараз ми його аналізуємо. КФОР залишаються надзвичайно обережними та повністю здатними виконувати свій мандат ООН", - підтвердили КФОР "Радіо Свободі".

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО КФОР запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.