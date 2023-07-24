Хакери атакували сервери 12 міністерств у Норвегії

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства місцевого самоврядування країни.

Окрім цього, у міністерстві додали, що зараз поліція займається розслідуванням хакерського нападу на норвезькі сервера. Деталі інциденту наразі відсутні.