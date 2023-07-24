Хакери атакували сервери 12 міністерств у Норвегії
Дванадцять серверів Норвегії постраждали від атаки хакерів у понеділок, 24 липня
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства місцевого самоврядування країни.
Окрім цього, у міністерстві додали, що зараз поліція займається розслідуванням хакерського нападу на норвезькі сервера. Деталі інциденту наразі відсутні.
- 22 липня кіберполіція Черкаської області викрила хакера, який скоїв DDoS-атаки на сервери державних установ Азербайджану.
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