Хакери КНДР викрали $400 млн криптовалюти за 2021 рік, - Chainalysis
За минулий рік хакери Північної Кореї здійснили щонайменше сім кібератак і викрали криптовалют на $400 млн
Про це повідомляється у звіті компанії Chainalysis.
За 2021 рік північнокорейські хакери викрали цифрові активи на суму майже $400 млн під час щонайменше семи атак на криптовалютні платформи. Це більша сума, ніж будь-коли у попередні роки.
"З 2020 по 2021 рік кількість хакерських операцій, пов’язаних із Північною Кореєю, збільшилася з чотирьох до семи, а сума, отримана від цих зломів, зросла на 40%", - йдеться у звіті.
Хакери використовували фішингові приманки та шкідливе програмне забезпечення, щоб викачувати кошти з "гарячих" гаманців, підключених до інтернету, організацій на контрольовані Північною Кореєю адреси. Після цього починався процес відмивання коштів, щоб приховати їх викрадення.
Компанія зазначила, що, ймовірно, багато з торішніх атак були здійснені хакерською групою Lazarus Group, проти якої США застосували санкції. Вважається, що групу контролює головне розвідувальне бюро Північної Кореї.
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