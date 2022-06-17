Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Президент вирішив перенести свій виступ на годину. Він відбудеться не о 2 годині, а о 3 годині. За цей час буде вжито всіх заходів для усунення наслідків цих кібератак. Головне – буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там". – розповів Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, масовані dDos-атаки на інтернет-ресурси та систему акредитації ПМЕФ розпочалися ще 16 червня. Вночі систему "тримали", але 17 червня хакери змогли вивести з ладу "базу учасників форуму, систему акредитації, систему допуску по бейджам".

Пєсков пояснив, що "виникла затримка з отриманням бейджів, з підтвердженням проходу на основну планерку", і зараз фахівці працюють над тим, щоб вирішити цю проблему.

Відзначимо, що хакерські атаки українських кібервійськ та наших союзників серйозно шкодять противнику. У цьому аспекті кібервійська України не лише відбили наступ у перші дні війни, але й успішно і масовано пішли в атаку. Суттєвих втрат було завдано десяткам урядових структур у Росії та Білорусі, пропагандистським каналам та інтернет-ресурсам. Росія фактично визнає свою поразку на цьому фронті і 9 червня директор департаменту міжнародної інформаційної безпеки МЗС Росії Андрій Крутських заявив, що кібератаки Заходу проти РФ можуть перерости в "пряме військове зіткнення".

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