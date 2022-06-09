У Росії знову пригрозили Заходу "прямим військовим зіткненням". Цього разу через кібератаки
Директор департаменту міжнародної інформаційної безпеки МЗС Росії Андрій Крутських заявив, що кібератаки Заходу проти РФ можуть перерости в "пряме військове зіткнення"
Про це йдеться в коментарі Крутських, опублікованому на сайті російського МЗС.
"Удару (кібератак) зазнають державні установи, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, сховища особистих даних наших громадян та іноземців, які проживають у Росії. Відповідальність за диверсії беруть на себе офіційні особи в США та Україні. Саме там навідріз відмовляються виробляти міжнародно-правові засади. Вони, схоже, не цілком усвідомлюють, наскільки небезпечні агресивність та заохочення бандитизму у сфері інформаційної безпеки", – заявив представник МЗС.
Він додав, що, за даними Москви, кібератаки проти Росії здійснюють понад 65 тисяч "диванних" хакерів.
"Не сумнівайтеся, що агресивні дії Росія без відповіді не залишить. Як і де – дізнаєтесь за фактом. Всі наші кроки матимуть вивірений, точковий характер відповідно до нашого законодавства та міжнародного права", – підкреслив Крутських.
Чиновник зазначив, що в операціях проти Росії залучені 22 хакерські угруповання, найбільш активні серед яких IT-army of Ukraine (Україна), GhostClan (США), GNG (Грузія), Squad303 (Польща).
"Мілітаризація Заходом інформаційного простору, спроби перетворити його на арену міждержавного протистояння багаторазово збільшили загрозу прямого військового зіткнення з непередбачуваними наслідками. Ще раз хочу повторити тим, до кого не доходить одразу: безконтрольна роздача "віртуальної зброї" та заохочення її застосування до добра не доведе", – додав він.
- Нагадаємо, вчора, 8 червня, хакери "зламали" радіо "Коммерсант" у Росії та запустили антивоєнний та український контент. Грав гімн України, антивоєнні пісні (наприклад, Максима Покровського з "Ногу свело") та "Червона калина".
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