Хакери "зламали" радіо "Коммерсант" у Росії та запустили антивоєнний та український контент

Про це повідомляє "Медуза", яка отримала підтвердження від представників радіо.

Хакерам вдалося "зламати" мобільну версію сайту, в онлайн-ефірі з ПК і радіо все нормально – там стандартний ефір.

Відтак, зараз на радіо грає гімн України, антивоєнні пісні (наприклад, Максима Покровського з "Ногу свело") та "Червона калина". Треки йдуть по колу.

Представники "Коммерсант-FM" підтвердили виданню факт злому.

Нагадаємо, 5 червня хакери атакували медіасервіс OLL.TV під час трансляції матчу Уельс – Україна. Замість футболу пішов відеосигнал московського пропагандистського каналу "Ізвєстія".

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