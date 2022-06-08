Хакери "зламали" радіо "Коммерсант" у Росії та запустили антивоєнний та український контент
Невідомі зламали прямий онлайн-ефір Коммерсант-FM в мобільній версії
Про це повідомляє "Медуза", яка отримала підтвердження від представників радіо.
Хакерам вдалося "зламати" мобільну версію сайту, в онлайн-ефірі з ПК і радіо все нормально – там стандартний ефір.
Відтак, зараз на радіо грає гімн України, антивоєнні пісні (наприклад, Максима Покровського з "Ногу свело") та "Червона калина". Треки йдуть по колу.
Представники "Коммерсант-FM" підтвердили виданню факт злому.
- Нагадаємо, 5 червня хакери атакували медіасервіс OLL.TV під час трансляції матчу Уельс – Україна. Замість футболу пішов відеосигнал московського пропагандистського каналу "Ізвєстія".
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