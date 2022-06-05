Хакери атакували медіасервіс OLL.TV. Замість футболу увімкнулася трансляція російського каналу "Ізвєстія"
Ввечері у неділю, 5 червня 2022 року, невстановлені особи втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, через що на українських телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2" замість трансляції футбольного матчу Уельс - Україна пішов відеосигнал московського пропагандистського каналу "Ізвєстія"
Про це передає Еспресо.
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На ситуацію скаржаться користувачі з різних міст України.
Відповідні відеокадри, зокрема, розмістив ТГ-канал "Х...ий Харьков".
"Русня взламала Оll.tv під час матчу Уельс - Україна. Не тільки змінили лого, але є й випадки, де йде інше відео замість трансляції матчу", - зазначає журналіст Tribuna.com Олександр Сажко.
Футбольний коментатор Віктор Вацко миттєво відреагував на переривання трансляції.
"Горіть в пеклі, ср*ні орки! Просто горіть в пеклі, тварюки! Бажаю вам залишитися без футболу назавжди - до кінця ваших днів, виродки", - заявив він на іншому каналі.
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Компанія Oll.tv при цьому перепрошує за незручності й просить дивитися матч на інших ресурсах.
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