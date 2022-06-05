Уельс - Україна: онлайн-трансляція фінального матчу відбору ЧС-2022
Еспресо.TV 5 червня проведе текстову онлайн-трансляцію фінального матчу плей-офф чемпіонату світу з футболу між збірними Уельсу та України. Початок - о 19:00
Сьогодні, 5 червня, в Кардіффі у фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Україна зіграє проти Уельсу. Переможець матчу вийде до фінальної частини турніру, де зіграє в одній групі зі збірними США, Англії та Ірану.
Чемпіонат світу відбуватиметься в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року..
В півфіналі плей-офф кваліфікації команда Олександра Петракова 1 червня у Глазго перемогла Шотландію - 3:1. Валлійці на цій стадії 24 березня вдома здолали Австрію - 2:1.
ЧС-2022
Плей-офф. Фінал кваліфікації
5 червня
Уельс - Україна
Кардіфф, стадіон "Кардіфф Сіті Стедіум"
Початок о 19:00
Пряма трансляція - "Футбол 1" та "Індіго TV"
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