Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори пропонують на перемогу України в основний час коефіцієнт 2,70, на виграш Уельсу дають 2,87, на нічию - 3,10.

Котирування на те, що команда Олександра Петракова потрапить до фінальної частини ЧС-2022 - 1,82, на те, що там опиниться Уельс - 2,02.

Матч Уельс - Україна розпочнеться у Кардіффі о 19:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

5 червня головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на фінальний матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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