ЧС-2022: Букмекери назвали фаворита матчу Уельс - Україна
Букмекери вважають збірну України фаворитом фінального матчу плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори пропонують на перемогу України в основний час коефіцієнт 2,70, на виграш Уельсу дають 2,87, на нічию - 3,10.
Котирування на те, що команда Олександра Петракова потрапить до фінальної частини ЧС-2022 - 1,82, на те, що там опиниться Уельс - 2,02.
Матч Уельс - Україна розпочнеться у Кардіффі о 19:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
- 1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.
- 5 червня головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на фінальний матч плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе