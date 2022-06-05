Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Із футболістів, які зараз перебувають у Кардіффі, до офіційної заявки не потрапили форвард Данило Сікан, захисник Денис Попов, голкіпер Андрій Лунін та хавбек Данило Ігнатенко.

Офіційна заявка збірної України на матч з Уельсом:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Уельс - Україна розпочнеться у Кардіффі о 19:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

3 червня Олександр Петраков перед фіналом плей-офф викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка.

Головний тренер збірної Уельсу Роб Пейдж заявив, що співчуває Україні, але його команда теж прагне вийти на ЧС-2022.

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