ЧС-2022: Петраков перед матчем з Уельсом терміново викликав до збірної України ще одного футболіста
Головний тренер збірної України Олександр Петраков перед фіналом плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022 викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Хавбек французького клубу "Бордо" приєднався до збірної України у Кардіффі, де наша національна команда 5 червня зіграє вирішальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Уельсу.
Ігнатенка запросили до збірної передовсім з прицілом на матчі Ліги націй, які очікують на українців після гри з Уельсом. 8 та 14 червня команда Петракова зіграє з Ірландією, а 11 червня зустрінеться з Вірменією.
25-річний Данило Ігнатенко не зіграв за збірну України жодного матчу.
-
1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе