Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Хавбек французького клубу "Бордо" приєднався до збірної України у Кардіффі, де наша національна команда 5 червня зіграє вирішальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Уельсу.

Ігнатенка запросили до збірної передовсім з прицілом на матчі Ліги націй, які очікують на українців після гри з Уельсом. 8 та 14 червня команда Петракова зіграє з Ірландією, а 11 червня зустрінеться з Вірменією.

25-річний Данило Ігнатенко не зіграв за збірну України жодного матчу.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

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