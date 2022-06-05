Про це повідомляє Wales Online.

За словами Пейджа, Уельс буде зосереджений на матчі, а не війні.

"Уельс має шанс кваліфікуватись на ЧС. Це дуже важливо для країни. Україна чудово проявила себе у матчі із Шотландією. Вони на цій стадії змагання не просто так, це хороша команда, навіть безвідносно до того, через що вони пройшли, щоб бути тут. Ми поставимось зі співчуттям до українців, я сам батько. Я дивився новини. Те, що відбувається там, це жахливо. Але наша увага буде зосереджена на матчі", – сказав головний треенр Уельсу Роб Пейдж.

Матч Уельс - Україна відбудеться 5 червня та розпочнеться о 19:00.

1 червня у Глазго в півфінальному матчі плей-офф відбору ЧС-2022 збірна України перемогла Шотландію - 3:1.

3 травня Олександр Петраков перед фіналом плей-офф викликав до команди півзахисника Данила Ігнатенка.

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