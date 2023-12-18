Хакери, пов'язані з Ізраїлем, вивели з ладу 70% іранських АЗС

Про це повідомляє The Times of Israel.

У матеріалі зазначено, що порушення роботи на іранських АЗС сталося внаслідок проблеми з програмним забезпеченням. Людей закликають не поспішати на станції, які ще працюють.

Водночас державне телебачення Ірану процитувало заяву міністерства нафти, у якій зазначено, що більше ніж 30% АЗС працюють, а в країні є близько 33 тисяч автозаправних станцій.

Відповідальність за цю кібератаку взяла на себе хакерська група під назвою Gonjeshke Darande, яка пов’язана з Ізраїлем.