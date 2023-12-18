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Хакери, пов'язані з Ізраїлем, вивели з ладу 70% іранських АЗС

18 грудня, 2023 понедiлок
15:54
Світ

Майже 70% автозаправних станцій Ірану вийшли з ладу через кібератаку, відповідальність за яку взяла на себе хакерська група, пов’язана з Ізраїлем

Про це повідомляє The Times of Israel.

У матеріалі зазначено, що порушення роботи на іранських АЗС сталося внаслідок проблеми з програмним забезпеченням. Людей закликають не поспішати на станції, які ще працюють. 

Водночас державне телебачення Ірану процитувало заяву міністерства нафти, у якій зазначено, що більше ніж 30% АЗС працюють, а в країні є близько 33 тисяч автозаправних станцій.

Відповідальність за цю кібератаку взяла на себе хакерська група під назвою Gonjeshke Darande, яка пов’язана з Ізраїлем.

  • Раніше ізраїльський політолог та громадський діяч Михайло Пелліверт заявив, що війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року. За його словами, для ХАМАСу не має значення кількість загиблих, важлива лише ідея палестинського спротиву.
Економіка
Ізраїль
Іран
кібератаки
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