Хакери, пов'язані з Ізраїлем, вивели з ладу 70% іранських АЗС
Майже 70% автозаправних станцій Ірану вийшли з ладу через кібератаку, відповідальність за яку взяла на себе хакерська група, пов’язана з Ізраїлем
Про це повідомляє The Times of Israel.
У матеріалі зазначено, що порушення роботи на іранських АЗС сталося внаслідок проблеми з програмним забезпеченням. Людей закликають не поспішати на станції, які ще працюють.
Водночас державне телебачення Ірану процитувало заяву міністерства нафти, у якій зазначено, що більше ніж 30% АЗС працюють, а в країні є близько 33 тисяч автозаправних станцій.
Відповідальність за цю кібератаку взяла на себе хакерська група під назвою Gonjeshke Darande, яка пов’язана з Ізраїлем.
- Раніше ізраїльський політолог та громадський діяч Михайло Пелліверт заявив, що війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року. За його словами, для ХАМАСу не має значення кількість загиблих, важлива лише ідея палестинського спротиву.
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