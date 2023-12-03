Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року, - політолог Пелліверт
Ексклюзив

Війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року, - політолог Пелліверт

3 грудня, 2023 неділя
19:49
Світ Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)

Ізраїльський політолог та громадський діяч Михайло Пелліверт зазначив, що для ХАМАСу не має значення кількість загиблих, а лише ідея палестинського спротиву

Про це Пелліверт розповів в етері Еспресо.

Він наголосив що для Хамасу важливо аби ідея палестинського спротиву жила, а кількість загиблих - їх не цікавить.

"У нас ізраїльтяни абсолютно по-іншому дивляться на це. Ця війна має конкретні обличчя та імена, нам необхідно звільнити десятки чи сотні наших людей та знищити очільників ХАМАСу. Тобто у нас є конкретні задачі, а у них боротьба за ідею, тому вони цю війну можуть вести поколіннями, тоді як ми хочемо просто добре жити, у нас немає часу для довгих війн", - підкреслив ізраїльський політолог.

Пелліверт згадав, що ХАМАС висунув умови: в обмін на звільнення полонених, він хотів, аби Ізраїль зупинив воєнну операцію на місяць. 

"Ізраїль не може собі цього дозволити. Головна обіцянка, яку дав уряд Нетаньягу, це продовжувати вести війну до перемоги. Зараз Ізраїль навпаки розширяє воєнну операцію. Я думаю, що найближчим часом є якийсь шанс на перемир'я, що буде гуманітарна пауза. Це пов’язано з тим, що Ізраїль поки що не ввів усі свої сили у сектор Гази. Я, в принципі, залишаюся песимістом і думаю, що це все буде продовжуватися, як мінімум до квітня", - підкреслив громадський діяч.

Що передувало

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.

Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.

У неділю, 26 листопада, бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.

Також у своєму зверненні до військ начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові повернуться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

Того ж дня ХАМАС передав третю партію заручників у складі 14 ізраїльтян та 3 громадян Таїланду.

Пізніше ХАМАС підтвердив, що тимчасове перемир'я з Ізраїлем було продовжено за згодою Катару і Єгипту відповідно до умов попередньої угоди. Станом на вечір 27 листопада ХАМАС звільнив усіх 50 заручників, про які сторони домовлялись в рамках 4-денного перемир'я.

Пізно ввечері четверга, 30 листопада, ХАМАС звільнив шістьох заручників, вони вже повернулися в Ізраїль.

1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.

Новини
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Українська ППО ЗСУ
3 грудня, 2023 неділя
Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"
Ріші Сунак
1 грудня, 2023 п'ятниця
Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
2 грудня, 2023 субота
"Кремль у відчаї": Піонтковський пояснив чому Путіну потрібні переговори
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 грудня
20:26
Володимир Зеленський
Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський
20:02
OPINION
Олексій Петров
"На зло тещі відріжу собі вухо..."
19:55
40 кг термобаричного заряду. Що відомо про нову бойову частину "шахедів"
19:30
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський
19:24
Ексклюзив
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
"Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку
19:19
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Байдену час відмовитися від виборів і зосередитися на війні в Україні та Ізраїлі, - Піонтковський
19:19
Огляд
війна з Росією, вибух, Росія
Атаки дронів на Москву й Бєлгородщину, палаючий поїзд на лінії сполучення Росії та Китаю і "бавовна" на ТОТ: де у росіян вибухало цього тижня
19:14
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" обставив "Металіст-1925", а гру "Динамо" з "Минаєм" перенесли: розклад і результати 16-го туру УПЛ
18:52
Серіал "Дім Дракона"
Вийшов офіційний трейлер другого сезону "Дому дракона"
18:48
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста (03.12.2023)
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста
18:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чому вибори в Росії важливі й для нас?
18:00
Інтерв’ю
Павло Казарін
Журналіст та військовий Казарін: Країна може перемогти, лише коли її зовнішній кріпосний мур — вищий за внутрішні паркани
17:59
Оновлено
Ворог вдарив по багатоповерхівці та лікарнях у Херсоні: 2 людини загинуло, 7 поранено
17:48
Знімав на відео роботу ППО в Одесі: блогер з Китаю отримав 5-річне покарання
17:15
Іран Росія
Росія, Іран та Китай проведуть спільні навчання у Перській затоці
17:10
Оновлено
Наталія Гуменюк
"Всьо по силах". Гуменюк каже, що залишилася речницею Сил оборони Півдня
16:30
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Немає поняття "план війни на рік", є план воєнної кампанії, - полковник запасу Якубець
16:06
Встановлюють декоративну підсвітку до святкування Різдва та Нового року в Києві
На столичній Софійській площі почався монтаж новорічної ялинки
16:05
OPINION
Віталій Бала
Ніхто вже серйозно не сприймає те, що говорить Зеленський
15:48
Інтерв’ю
Путін
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
15:36
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії вивергається вулкан Мерапі, який викинув попіл на висоту 3 км
15:11
OPINION
Віталій Портников
Навіщо Україні допомагати Орбану. Колонка Віталія Портникова
15:06
Ілюстративне зображення
Британські вчені назвали причину, чому не можна годувати собак сирим м'ясом
14:54
Азов та полонені окупанти
РФ запускає хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими: яка їхня мета
14:39
Що таке "недоперепив" в економіці. Уривок з нової книги Віктора Пинзеника
14:29
Оновлено
російські окупанти
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Окупантів ліквідували
14:25
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
У Венесуелі відбудеться референдум щодо спірної з Гаяною території, багатої на нафту
14:15
санкції проти рф
Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко
14:08
OPINION
Ігор Дядюра
Влада хоче "пульт управління інтернетом"?
14:00
золото
Спотова ціна золота у США досягла історичного максимуму
13:46
сніг, мокрий сніг, зима
Морозно, сухо і слизько: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня
13:35
Армія, Велика Британія
Британія здійснюватиме розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників ХАМАСу
13:29
Оновлено
Землетрус магнітудою 6,6 стався на півдні Філіппін 3 грудня
Вдруге за вихідні на Філіппінах стався потужний землетрус
13:17
OPINION
Обкладинка: Блокада кордону: план Медведєва
Ляльководи з Москви, російська агентура і "корисні ідіоти": хто стоїть за блокадою кордону
13:07
сектор Гази
Ізраїль закликав жителів міста Хан-Юніс евакуюватися, оскільки наступ ЦАХАЛу перемістився на південь
13:03
Оновлено
окупанти
Окупанти обстріляли з мінометів село на правобережжі Херсонщини: загинув чоловік
12:12
Kiss
Рок-гурт KISS відіграв свій останній живий концерт
12:08
потяг, залізниця
Укрзалізниця запускає "Лижний експрес": як курсуватимуть потяги
12:01
OPINION
Олексій Панич
Істеричне чіпляння за владу замість коаліції Перемоги
11:57
Перу, золотий рудник
У Перу група озброєних людей напала на шахту з видобутку золота: 9 загинуло, 15 поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV