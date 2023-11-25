Якщо ХАМАС до півночі не звільнить другу групу заручників, ЦАХАЛ відновить бойові дії у секторі Гази, - ЗМІ

Про це повідомляє 7 Israel National News.

Ізраїльські джерела в силових структурах попереджають, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі

У суботу, 25 листопада, військове відділення ХАМАСу заявило, що вирішило відкласти звільнення другої групи заручників доти, доки Ізраїль "не виконає умови угоди про допуск вантажівок з гуманітарною допомогою на північ Гази".

Зазначається, що напередодні, у п'ятницю "ХАМАС зіграв в останні хвилини та змінив маршрут, яким будуть перевозитися заручники, всупереч запланованому".

"Сьогодні вранці ми пропустили на північ Гази не менше 61 вантажівки з гуманітарною допомогою з 200, які були доставлені сьогодні, і в них були контейнери з газом і олією, - зазначили у службі безпеки Ізраїлю. - ХАМАС знає, що якщо заручники не будуть звільнені до півночі, ЦАХАЛ відновить наземні операції в Газі - і тому намагається контролювати наратив".

Член парламенту Юлій Едельштейн, який очолює комітет Кнесету із закордонних справ і оборони, відповів на заяви ХАМАСу: "У арабській мові є основний принцип, який перекладається як: "Терпіння - ключ до перемоги". У них є терпіння, але й у нас теж".

"Вони намагатимуться тягнути за мотузку, але ми самі вирішимо, коли настане час її розірвати. Вони намагатимуться грати з нами, а ми відповідатимемо в той час і в той спосіб, який буде правильним для нас. Обережно, рішуче. Кожен крок прорахований, поки вони всі не будуть тут. До перемоги".

Що відомо про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.

Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.

22 листопада стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

23 вересня представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню.

За окремою угодою в п'ятницю ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

У суботу, 25 листопада, ХАМАС має звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору.