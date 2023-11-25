Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Якщо ХАМАС до півночі не звільнить другу групу заручників, ЦАХАЛ відновить бойові дії у секторі Гази, - ЗМІ

Якщо ХАМАС до півночі не звільнить другу групу заручників, ЦАХАЛ відновить бойові дії у секторі Гази, - ЗМІ

25 листопада, 2023 субота
20:05
Світ Ізраїль

Ізраїльські джерела в силових структурах попереджають, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі

Про це повідомляє 7 Israel National News.

Ізраїльські джерела в силових структурах попереджають, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі

У суботу, 25 листопада, військове відділення ХАМАСу заявило, що вирішило відкласти звільнення другої групи заручників доти, доки Ізраїль "не виконає умови угоди про допуск вантажівок з гуманітарною допомогою на північ Гази".

Зазначається, що напередодні, у п'ятницю "ХАМАС зіграв в останні хвилини та змінив маршрут, яким будуть перевозитися заручники, всупереч запланованому".

"Сьогодні вранці ми пропустили на північ Гази не менше 61 вантажівки з гуманітарною допомогою з 200, які були доставлені сьогодні, і в них були контейнери з газом і олією, - зазначили у службі безпеки Ізраїлю. - ХАМАС знає, що якщо заручники не будуть звільнені до півночі, ЦАХАЛ відновить наземні операції в Газі - і тому намагається контролювати наратив".

Член парламенту Юлій Едельштейн, який очолює комітет Кнесету із закордонних справ і оборони, відповів на заяви ХАМАСу: "У арабській мові є основний принцип, який перекладається як: "Терпіння - ключ до перемоги". У них є терпіння, але й у нас теж".

"Вони намагатимуться тягнути за мотузку, але ми самі вирішимо, коли настане час її розірвати. Вони намагатимуться грати з нами, а ми відповідатимемо в той час і в той спосіб, який буде правильним для нас. Обережно, рішуче. Кожен крок прорахований, поки вони всі не будуть тут. До перемоги".

Що відомо про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.

Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.

22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.

22 листопада стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.

23 вересня представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.

У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню.

За окремою угодою в п'ятницю ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.

У суботу, 25 листопада, ХАМАС має звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору.

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
23 листопада, 2023 четвер
Стало відомо, де служить Вадим Тітушко – герой мемів часів Майдану
Атака на Київ 25.11.2023
25 листопада, 2023 субота
Ворог запустив рекордну кількість "шахедів" на Київ. Є падіння уламків і постраждалі. Текстовий онлайн
Автомобіль КРАЗ
24 листопада, 2023 п'ятниця
Експропрійований КрАЗ: що відбувається з Кременчуцьким автомобільним заводом
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 листопада
21:20
Оновлено
сніг
На Україну чекають два дні рясних снігопадів: як готуються профільні служби
21:19
Пам'ятник Олександру Мацієвському
Розстріляли за слова "Слава Україні!": У Ніжині відкрили пам'ятник солдату Олександру Мацієвському
21:18
росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранено жінку
21:11
Ексклюзив
Віталій Портников
"Українці жили в одній державі зі своїми катами й мусили їх шанувати": Портников про Голодомор
20:49
Сили оборони тримають позиції на Лівобережжі Херсонщини й протягом доби відбили 34 атаки окупантів на Запоріжжі, Донбасі та Харківщині, - Генштаб
20:36
Оновлено
Олександр Зубков (праворуч), Шахтар - Полісся
"Полісся" відібрало очки у "Шахтаря", а "Ворскла" зіграла внічию з ЛНЗ: матчі 15-го туру УПЛ
20:28
Зоря, Даниїл Алефіренко, Ліга конференцій
"Зоря" пропустила 3 м'ячі та програла "Маккабі" у матчі Ліги конференцій
20:09
Оновлено
Володимир Зеленський і Ален Берсе
До Києва прибув президент Швейцарії: зустрівся із Зеленським та відвідав міcце масового поховання українців у Бучі
20:09
OPINION
Володимир Єрмоленко
Про силу невидимих
20:08
Ексклюзив
черги у Польщі
"Відразу гарячих обіймів не буде": дипломат Дещиця про обрання нового уряду Польщі та припинення страйків на кордоні
19:54
Ексклюзив
вшанування пам'яті жертв Голодомору у Львові
Голодомор, окрім травми, має потенціал для українців побачити по-новому злочини РФ зараз, - експерт Віщик
19:53
Штучний інтелект, ШІ
У Пентагоні прогнозують прискорення ухвалення рішень щодо летальної зброї з ШІ
19:09
Урсула фон дер Ляєн
ЄС виділить Україні €50 мільйонів на ремонт портової інфраструктури
19:08
Ексклюзив
на фото: Хав'єр Мілей
Новий президент Аргентини зосередиться на приборканні інфляції та залученні закордонних інвестицій, - експерт-міжнародник Откидач
19:04
Ексклюзив
Цих виборів не буде: дипломат Огризко про 5-й термін Путіна
18:52
Дмитро Антоненко
Відвернув вогонь на себе: у Харкові вулицю назвали на честь адвоката й добровольця Дмитра Антоненка
18:41
Рукописи з текстами пісень Девіда Боуї продадуть на аукціоні за понад $126 тис
18:22
Ексклюзив
Авдіївка для росіян перетворюється на Бермудський трикутник: військовий експерт Снєгирьов про втрати окупантів
18:21
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Війна в Ізраїлі закінчиться лише тоді, коли ХАМАСу не існуватиме, - віцеспікер Кнесету Сова
18:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія викрадає українських дітей, а політики пишаються воєнними злочинами
17:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Не дати гроші - політично самовбивчо: політик Рибачук про допомогу США Україні
17:34
Оновлено
Ізраїль
Попри наполягання Ізраїлю звільнити 14 заручників, ХАМАС передасть лише 13
17:25
Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання
Через загострення напруги з Китаєм: Філіппіни та Австралія розпочали перше спільне морське патрулювання
17:14
Музей Голодомору
Друга черга Музею Голодомору потребує добудови: Звернення наглядової ради
16:58
ЗСУ
Спеціальність "Стрілець": усі українські студенти-чоловіки проходитимуть 4-тижневе навчання на полігоні
16:52
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Для ускладнення виявлення: Ігнат заявив, що РФ почала фарбувати дрони у чорний колір
16:37
Зеленський
"Деякі політичні кроки Польщі": Зеленський про причину блокади фур на кордоні
16:10
Олаф Шольц
У Німеччині знизився рівень нелегальної міграції
16:10
Володимир Зеленський
Україна домовилась з партнерами про кораблі для конвою суден "зернового коридору", - Зеленський
16:02
OPINION
Оксана Забужко
Голодомор: "Мовчання жертв — сором свідків — страх катів"
16:00
Юссі Халла-ахо
"На російський імперіалізм треба відповісти силою": спікер парламенту Фінляндії виступив українською мовою у Верховній Раді
15:42
витинанка "Голодомор", Дар'я Альошкіна
25 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів. У Музеї Голодомору відбувається панихида
15:36
Латвія перебуває в трійці лідерів з надання військової допомоги Україні, - Шмигаль
15:33
лавина
Сходження лавини у Ірані: 5 альпіністів загинули, є поранені
15:19
"Поблажливість до себе": МОЗ дало поради, як впоратися з втомою після безсонних ночей через атаки РФ
15:13
астероїд
NASA отримало лазерне повідомлення з відстані 10 мільйонів миль
14:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: євро і долар дорожчають
14:54
рушниця
РФ змушує мешканців ТОТ Запоріжжя, які мають вогнепальну зброю, ставати на облік, - Нацспротив
14:29
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
"Всі країни, окрім США, вже віддали все, що могли": полковник Грант про допомогу Україні
14:15
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Ми не побачимо прямої військової співпраці між Китаєм та Росією, - політик Рибачук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV