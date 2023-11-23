У МЗС Катару повідомили точний час початку перемир'я в Газі та звільнення заручників
Режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, повідомляє The Times of Israel.
Він зазначив, що перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена завтра о 16:00.
За словами аль-Ансарі, Доха отримала список імен цивільних осіб, яких терористичне угруповання ХАМАС звільнить у перший день дії угоди, принаймні з чотирьох груп.
На запитання про заручників з інших країн він відповів, що спочатку "пріоритетом було звільнення жінок і дітей", і сказав про "розширення паузи завдяки формулі звільнення більшої кількості заручників".
За його словами, мета полягає в тому, щоб пауза в бойових діях закінчилася "тривалим перемир'ям".
- 21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
- Пізніше, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем.
- 22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників.
- 22 листопада стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.
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