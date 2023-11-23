У МЗС Катару повідомили точний час початку перемир'я в Газі та звільнення заручників

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена завтра о 16:00.

За словами аль-Ансарі, Доха отримала список імен цивільних осіб, яких терористичне угруповання ХАМАС звільнить у перший день дії угоди, принаймні з чотирьох груп.

На запитання про заручників з інших країн він відповів, що спочатку "пріоритетом було звільнення жінок і дітей", і сказав про "розширення паузи завдяки формулі звільнення більшої кількості заручників".

За його словами, мета полягає в тому, щоб пауза в бойових діях закінчилася "тривалим перемир'ям".