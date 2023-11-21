ХАМАС близький до угоди з Ізраїлем щодо тимчасового перемир'я
У вівторок, 21 листопада, лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх заявив, що він близький до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем
Про це повідомляє Reuters.
У заяві Ісмаїла Ханієха йдеться про те, що представники ХАМАС "близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем і угруповання надало свою відповідь катарським посередникам.
Представник ХАМАС зазначив, що переговори стосуються тривалості перемир'я, домовленостей про поставку допомоги в Газу та обміну ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, на палестинських ув'язнених в Ізраїлі, а також звільнення жінок і дітей.
За словами офіційного представника Катару Іссата ель-Решика, обидві сторони звільнять жінок і дітей, а подробиці будуть оголошені Катаром, який виступає посередником у переговорах.
Мір'яна Споляріч, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), зустрілася з Ханієхом в Катарі в понеділок, 20 листопада, щоб "просунути гуманітарні питання", пов'язані з конфліктом. Також вона окремо зустрілася з представниками катарської влади.
МКЧХ заявив, що не бере участі в переговорах, спрямованих на звільнення заручників, але як нейтральний посередник готовий "сприяти будь-якому майбутньому звільненню, на яке сторони погодяться".
- Напередодні стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дозволить звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях.
- 20 листопада США звинуватили ХАМАС у геноциді єврейського народу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.15 Купівля 37.15Продаж 37.74
- EUR Купівля 40.16Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе