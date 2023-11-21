ХАМАС близький до угоди з Ізраїлем щодо тимчасового перемир'я

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Ісмаїла Ханієха йдеться про те, що представники ХАМАС "близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем і угруповання надало свою відповідь катарським посередникам.

Представник ХАМАС зазначив, що переговори стосуються тривалості перемир'я, домовленостей про поставку допомоги в Газу та обміну ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, на палестинських ув'язнених в Ізраїлі, а також звільнення жінок і дітей.

За словами офіційного представника Катару Іссата ель-Решика, обидві сторони звільнять жінок і дітей, а подробиці будуть оголошені Катаром, який виступає посередником у переговорах.

Мір'яна Споляріч, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), зустрілася з Ханієхом в Катарі в понеділок, 20 листопада, щоб "просунути гуманітарні питання", пов'язані з конфліктом. Також вона окремо зустрілася з представниками катарської влади.

МКЧХ заявив, що не бере участі в переговорах, спрямованих на звільнення заручників, але як нейтральний посередник готовий "сприяти будь-якому майбутньому звільненню, на яке сторони погодяться".